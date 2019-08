Címlap: A multik már helyettünk akarják eldönteni mi az, ami nekünk normális

Blokáddal tiltakozott a Coca-Cola dunaharaszti gyáránál a Mi Hazánk Mozgalom, az üdítőgyártó cég homoszexualitást támogató kampánya miatt. Szexuálisan zaklathatott egy diáklányt Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője - írja a Ripost. Az eset abban a szeretetotthonban történt, amelyet a Momentumos EP-képviselő apja, a szintén zaklatási botrányba keveredett Donáth László lelkész vezet. Akár hosszú távon is az ellenzék vezető erejévé válhat Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciója - vélik a Magyar Nemzetnek nyilatkozó politikai elemzők. Thürmer Gyula pártelnök a Munkáspárt főpolgármester-jelöltje - jelentette be Kakacs Magdi, a párt alelnöke. Semmilyen adatot nem kapnak a zuglói képviselők arról, hogy milyen bevételek és kiadások mellett működik a kerületben július 10-e óta a parkolási rendszer – mondta Rozgonyi Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Zugló alpolgármestere úgy véli, nincs nagy bevétele az önkormányzat által működtetett rendszernek, mivel a korábbihoz képest felannyi parkolóőr dolgozik. A magyar fiatalok jelentik a családbarát ország, a családbarát magyar nemzet jövőjét és a fennmaradás zálogát – jelentette ki az Emmi ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára. Illés Boglárka hangsúlyozta: a fiatalok ma is számtalan kihívással szembesülnek, ám a kormány minden támogatást meg akar adni nekik, hogy élni tudjanak lehetőségeikkel. Már 15 ezernél többen igényelték a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását - ismertette Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 35,1 százalékkal emelkedett az építőipar termelése az első félévben az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Segély helyett tudás- és technológia exporttal kellene segíteni az aszály sújtotta afrikai országokat - jelentette ki Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója.. Fokozódik a migrációs nyomás a balkáni térségben és a Málta, illetve Olaszország felé tartó illegális bevándorlás is egyre intenzívebb - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Megélénkült az NGO hajók tevékenysége a Földközi-tengeren – mondta Horváth József a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő szerint jól időzített, összehangolt műveletről van szó, amellyel az olasz kormány szigorítása után a migránsokat szállító hajók tesztelik, hogy mennyire veszik komolyan a hatóságok a törvények betartását. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal adatai szerint ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma az Európai Unióban. A Menekültügyi Támogatási Hivatal adatai szerint idén január és június között több mint 300 ezren fordultak első alkalommal a hatóságokhoz kérvényükkel, ez 10 százalékos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest. Újabb 105 embert vett a fedélzetére Líbiánál a nemzetközi vizeken az Ocean Viking, így a biztonságos kikötőt kereső hajó fedélzetén immár 356 migráns tartózkodik. Továbbra is az előrehozott választások mellett kampányol az olasz belügyminiszter. Matteo Salvini leszögezte: nincs más kiút a politikai válságból. Matteo Renzi volt kormányfő, a Demokrata Párt szenátora szerint viszont őrültség lenne szavazást tartani. Az Öt Csillag Mozgalom olasz kormánypárt nem kíván szövetségre lépni az ellenzéki Demokrata Párttal az esetleges előrehozott választások elodázása érdekében - közölte Luigi Di Maio, a mozgalom vezetője. A legfrissebb felmérések szerint Matteo Salvini bevándorlásellenes pártja nyerné meg az előrehozott választást Olaszországban. Az észak-macedón miniszterelnök Soros György megbízható embere, aki arra használja fel a kormányt, hogy végrehajtsa a milliárdos akaratát - nyilatkozta a szerb Kurirnak egy macedón műsorvezető. A V4NA nemzetközi hírügynökség úgy tudja, hogy a több millió eurós zsarolással vádolt Bojan Jovanovskinak terhelő bizonyítékai vannak Zoran Zaev kormányfő és a teljes politikai vezetés ellen. A felerősödött magyarellenes provokációkkal szemben egységesen kell fellépnie az erdélyi magyar közösségeknek - jelentette ki Kulcsár-Terza József székelyföldi parlamenti képviselő az Erdélyi Magyar Ifjak gyergyószentmiklósi táborában. A politikus hangsúlyozta: Az erdélyi magyarság krízishelyzetben van, a román hatóságok egyre több fronton próbálják megnyirbálni a kisebbségi jogokat és igyekeznek ellehetetleníteni a magyar közösségeket társadalmi és gazdasági téren egyaránt. Nem kapnak majd amerikai vízumot és tartózkodási engedélyt azok a bevándorlók, akik állami támogatást kérnek - jelentette be a Fehér Ház. Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy olyan puskaporos hordóvá változtatja a Perzsa-öböl térségét, amely csak a szikrára vár. Négymilliárd fontot (1400 milliárd forintot) költöttek árufelhalmozásra a britek az európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésének veszélyétől vezérelve. Nem ismerte el az ellene felhozott vádakat a mecsetbeli lövöldözéssel és gyilkossággal gyanúsított norvég férfi - Philip Manshaust azzal vádolják, hogy tüzet nyitott egy Oslóhoz közeli imaházban, valamint megölte mostohahúgát. Mintegy 45-en haltak meg Kínában az ország keleti részén tomboló Lekima tájfun miatt - a vihar korábban már súlyos pusztítást végzett Tajvanon és Japánban is. Egy személygépkocsi elütött egy kerékpáros gyereket Újlengyelen – a gyerek a helyszínen életét vesztette. A gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek egy őrző-védő cégekből kialakított hálózat vezetői, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai országszerte harminc helyen tartottak kutatásokat az ügyben. Halált okozó testi sértés elkövetőjét keresi a rendőrség Pécsen, ezért ötszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki. Az elmúlt napokban többször riasztották a mentőket olyan rosszullétek miatt, amelyeket a hőség okozott - mondta Gellér Éva, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa. Jelentős lehűlést hoz a héten érkező hidegfront, egy-két nap alatt mindenütt mintegy 10 fokot, néhol akár többet is csökken a csúcshőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az augusztus 20-i légi parádé előkészületei miatt ma délután megnövekedett zajhatásra lehet számítani Budapest fölött, a Duna Parlament és Lánchíd közötti szakaszán - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Sastin Marianna aranyérmet szerzett a Minszkben rendezett Alekszandr Medvegy nemzetközi birkózó emlékversenyen. Davide Lanzafame, a labdarúgó NB I elmúlt két idényének gólkirálya a Ferencváros csapatától hétfőn visszatért a Budapest Honvédhoz.