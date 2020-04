Címlap: A főpolgármesteri tiszt nemcsak hatalmat jelent, hanem felelősséget is

„Karácsony Gergely nyilatkozta ezt nem is olyan régen, hogy: A járványügyi védekezés az kormányzati feladat, ugyanakkor a fővárosnak, illetve a többi önkormányzatnak csak végre kell hajtani a kormány által hozott rendelkezéseket. Ők ezt megtették, ezért bármi történik a fővárosi idősotthonokban, az nem az ő felelősségük és nem az ő hibájuk. Ki mit gondol erről a nyilatkozatról?”

- kérdezte M. Dobos Marianne.

„Az tény, hogy a Pesti Úti Idősek Otthona a főváros kezelésében, fenntartásában, tulajdonában van. Ha valaki nem ismeri a jogszabályokat, akkor is egyértelmű, hogyha az én tulajdonomban van valami és közfeladatot látok el, akkor felelős vagyok azért, hogy ott minden dolog rendben menjen. Azt is tudjuk, hogy az emberek hibázhatnak. Tehát sok helyen előfordulhat vezetési hiba, de egy jó politikus ilyenkor a sarkára áll, megy és segít. Most ez teljes mértékben elmaradt Karácsony Gergely főpolgármester úrnál.(…)”