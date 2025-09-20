Civil kör - Ruszin-Szendi Romolusz fegyverrel a pólója alatt tartott lakossági fórumot + videó
2025. szeptember 20., szombat 21:00
| Hír TV
A fegyveres fenyegetés egyértelműen a politikai bizalom hiányára utal, azt sugallja, hogy a Tisza Párt nem bízik a magyar emberekben. A Fidesz-KDNP-táborban a hírek szerint a felháborodás óriási, és a politikusok a fegyveres fenyegetés megszüntetését követelik.
Hatalmas sikerrel debütált a musicalszínházként megújult Erkel Színház. A grandiózus történelmi musical, A Trón, Szente Vajk-Galambos Attila és Juhász Levente alkotópárosának legújabb műve, telt ház előtt hódította meg a közönséget. A Hunyadiak korát feldolgozó darab főszereplői, köztük Ember Márk és Veréb Tamás, álló ovációt kaptak a premieren.
Orbán Viktor miniszterelnök nagyszabású bejelentéseket tett a Digitális Polgári Körök Papp László Sportarénában tartott nagygyűlésén. Több mint 11 ezer résztvevő előtt beszélt a soron következő Békemenetről, a gazdaság erősödéséről, Kelet-Magyarország fejlődéséről, és arról, hogyan védi meg a kormány a magyar embereket a brüsszeli háborús törekvésektől. A miniszterelnök egyértelmű üzenetet küldött: "Naggyá tesszük Magyarországot!"
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.