Civil kör: Nehéz eldönteni, hogy Czeglédynek van Gyurcsánya, vagy fordítva!

A kormány március 16-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet hatályát. 4948 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 424 130 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 902 főre emelkedett. Meredeken emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma és ezzel párhuzamosan nőni fog a kórházba kerülők, sőt az intenzív osztályokon kezeltek száma is - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János hangsúlyozta: mindent meg kell tenni azért, hogy minél többen, minél gyorsabban megkapják legalább az első oltást. Szlávik János szerint mind az öt, Magyarországon elérhető oltóanyag hatékony és biztonságos, és mind az öt alkalmas arra, hogy megakadályozza, hogy az emberek kórházba kerüljenek és meghaljanak. Magyarországon ismételten intenzíven felfutó szakaszba került a koronavírus-járvány, ezért az oltások segítségével minél előbb ki kell alakítani a lakosság védettségét - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: gyorsan és hatékonyan szeretnék beoltani a vakcináért jelentkezőket. Hangsúlyozta, 2,5 millióan regisztráltak az oltásra, és azt szeretnék, hogy ők húsvét tájékára legalább az első adag vakcinát megkaphassák. Meg kell fontolni a plázák és az iskolák rövid időre történő bezárását a jelenlegi járványhelyzetben - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: az új vírusmutációk agresszív terjedése miatt csökkenteni kell az emberek közötti kontaktusok számát, és már egy kéthetes zárás is komoly eredményeket hozhat. Külön díjazást kapnak azok a háziorvosi szolgáltatók, amelyeket szabad- vagy munkaszüneti napon járványügyi feladat ellátására köteleztek - olvasható a kormány honlapján. Budapest I. kerületének ellenzéki vezetése folyamatosan pénzhiányra hivatkozik, miközben indokolatlanul szórja el az önkormányzat pénzét - mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Böröcz László közölte: V. Naszályi Márta (Párbeszéd) polgármester 2019-ben egy rendezett költségvetésű önkormányzatot vett át, amelynek számláján akkor több mint 10 milliárd forint volt. Megjelent a Magyar Közlönyben az örökbefogadással összefüggő eljárásrendet módosító kormányrendelet. Az örökbefogadási eljárás módosításai minden esetben az örökbefogadásra váró gyermekek érdekeire összpontosítanak - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Márciusban is jár a munkáltatói adómentesség a turizmus, a vendéglátás és a szabadidő ágazatban, amellyel egyre több vállalkozó él, az adóelengedés 130 ezer dolgozó munkájának megtartását segítette - közölte Izer Norbert államtitkár. Érdemben sikerült élénkíteni a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek iránti munkaerő-piaci keresletet a Vállalatok munkaerő támogatása programmal - mondta Bodó Sándor államtitkár. A visegrádi csoport országai együtt küzdhetnek meg a közép-európai térség koronavírus-járvány utáni szerepéért Európában - hangsúlyozta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Lengyelországban. A világon 113,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma több mint 2,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A német társadalom egyre feszültebben figyeli az EU döcögős válságkezelését, egy friss felmérés szerint az állampolgárok 57 százaléka elégedetlen Brüsszel járványügyi védekezésével. Rövidített munkaidővel, 14 óráig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok a hétvégén Szerbiában a koronavírus-járvány miatt - a járvány kezelésével megbízott válságstáb döntése egyelőre csak erre a hétvégére vonatkozik. Visszaállítják a koronavírus-járvány miatti 14 napos karanténkötelezettséget Horvátországban - közölte Krunoslav Capak, a zágrábi közegészségügyi intézet igazgatója. Csehországban túllépte a húszezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a kórházak Covid-osztályain már csak 180 szabad ágy maradt. Szlovákiában március 19-ig érvényben lesz a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet. Olaszország egyre több térségét és városát zárják le ismét az új koronavírus-variánsok erőteljes terjedése miatt, ami újból nagy nyomásként nehezedik a kórházakra - a halottak száma túllépte a 97 ezret. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének jelentős lassulását mutatják a mérőszámok. Dániában az újabb koronavírusos megbetegedések csaknem kétharmadát, mintegy 65 százalékát a vírus fertőzőbb brit variánsa okozza - közölte a dán szerológiai intézet. Megérkezett Németországból Hongkongba a Pfizer/BioNTech koronavírus-megbetegedés elleni oltóanyaga. Egydózisú oltás forgalomba kerülését engedélyezte az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság. A Johnson & Johnson cég oltóanyaga a harmadik, amely az Egyesült Államokban megkapta a zöld jelzést a vészhelyzeti használatra. Fegyveresek szabadon engedték azt a 42 embert, köztük 27 diákot, akiket a múlt héten egy bentlakásos iskolából raboltak el az észak-nigériai Niger szövetségi államban - közölte az állam kormányzója. Több mint 400 rabnak veszett nyoma egy fegyenclázadást követően Haiti fővárosa, Port-au-Prince egyik külső kerületében fekvő börtönben - közölték a helyi hatóságok. Elérheti Magyarországot az Etna kénes felhője. A szicíliai vulkánból csaknem 20 kilotonna kéndioxid került a levegőbe, a magaslégköri széljárás már hazánk fölé hozta ennek egy részét. 72 éves korában elhunyt Bencze Izabella, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának tagja. koronavírus-fertőzés következtében lélegeztetőgépre került Bányai Gábor, a Fidesz kiskunhalasi országgyűlési képviselője. Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 23 éves férfi, akit támadója Zuglóban, egy buszmegállóban szúrt meg szóváltás után - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Letartóztatásba helyezte a nyomozási bíró azt a férfit, aki késsel arcon szúrt egy nőt egy csepeli autóbuszon - közölte a Fővárosi Főügyészség. Kigyulladt a nádas Fonyódnál, a körülbelül húsz hektáron elterjedt tűz megfékezésére nyolc helyről érkeztek hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Hétfőtől Kötelező az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Labdarúgó NB I: Budafoki MTE - Kisvárda Master Good 2:0; Puskás Akadémia FC - Budapest Honvéd 1:2; MTK Budapest - Ferencvárosi TC 2:2 Női kézilabda NB I: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Boglári Akadémia-SZISE 24:24; Siófok KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 20:38 Férfi kézilabda NB I: Budakalász - Orosházi FKSE-Linamar 34:25; Telekom Veszprém - SBS-Eger 44:28; Ceglédi KKSE - Balatonfüredi KSE 26:35; Grundfos Tatabánya KC - Csurgói KK 33:16 Férfi vízilabda Eurokupa: Primorac Kotor (montenegrói) - Szolnoki Dózsa 8:18; Pays D'Aix Natation (francia) - OSC 6:22 Férfi vízilabda ob I: KSI SE - A-Híd VasasPlaket 9:15; UVSE Hunguest Hotels - Budapesti Honvéd SE 10:10; Debreceni VSE - Tigra-ZF-Eger 10:15; Tatabánya - PVSK Mecsek Fűszért 9:8; Kaposvári VK - Szegedi VE 14:12 Fucsovics Márton győzött a selejtező első fordulójában a rotterdami keménypályás férfi tenisztornán.