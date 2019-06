Civil kör: Megerősödhetnek a szocik

Földi-Kovács Andrea műsorvezető felvetésére miszerint: Nézzük meg a Fidesz szempontjából ennek az ellenzéki előválasztásnak az eredményét, szerintetek, hogy hat ez a Fidesz táborra illetve mennyiben számít a jobboldali kampány szempontjából, hogy Tarlós kihívója úgy tűnik Karácsony Gergely lesz.

Ferencz Orsolya úgy válaszolt:

Politikailag azt lehet mondani, hogy mivel Karácsony egy jól bemérhető pályafutással rendelkezik, így az ő munkájának, képességeinek, rátermettségének az elemzése azért a közvélemény számára elég nyilvánvalóan elvégezhető. Nyilván a Fidesz ezt meg is fogja tenni és semmi mást nem kell csinálni csak a tényekkel kell megismertetni a választópolgárokat. Azért az elárul valamit, hogy nem tört ki senki könnyek között a Fidesz táborban mikor megtudták, hogy a „rettegett” Karácsony Gergellyel fog Tarlós István vívni a főpolgármesteri címért. Hiszen Karácsony Gergely mint miniszterelnök jelölt éppen tavaj bukott meg. Már volt egy pár verseny amit elvesztett.

Trombitás Kristóf hozzátette:

Az teljesen nyilvánvaló, hogy nem Karácsony Gergely elsősorban a félelem - ez erős túlzás- , a tartásnak a gerjesztője, hanem, hogy úgy néz ki mégiscsak kevesebb irányba fog tartani az ellenzéki szavazatok iránya mint eddig bármikor. Azért azt megszokhattuk, hogy Budapest szokása egy kicsit más politikai nézetrendszert felmutatni mint az ország egésze. Mindig sokkal erősebb volt az ellenzék, pontosabban a bal oldal a budapesti kerületekben. Nem ringathatjuk magunkat olyan illúziókba, hogy ez egy előre lefutott választás, mert nagyon nem az. Ha a Momentum, DK, MSZP és az LMP biztosan beáll Karácsony Gergely mögé az igenis egy nagy fegyvertény. Akár mennyire is minősíthetjük Karácsony Gergely munkáját rossznak városvezetőként, mert az. De ettől még ő lesz az egyedüli ember aki meg fogja testesíteni az ellenzéki pártokat, íly módon az ellenzéki szavazók koncentrálódhatnak egy személyre.

Földi-Kovács Andre reflektált az Isztambul effektusra, hogy megint kezdi magát a balliberális tábor eufórikus állapotba felhergelni, hogy „aki Isztambult megnyerte megnyeri Törökországot”- ezt az Erdogan idézetet hozzák elő ellenzéki oldalon. Ez már bekövetkezett sokszor, a saját választóikat, illetve magukat is hergelték a harc tüzében és aztán mikor nem sikerült azt az eredményt elérni, akkor okkal volt csalódott a saját táboruk. A kérdés, miért jött elő megint ez az Isztambul párhuzam?

Simon János politológus úgy elmélkedett:

Úgy tudom ezt Gyurcsány hozta föl, nem általában előjött. Kereste azt az ideológiai hátteret, hogy miért érdemes most szavazni, fogjunk össze és akkor meg tudjuk csinálni. Ősszel indulnak a pártok, pártlistán fognak szerepelni és annak a pártnak van nagyobb esélye aki egyéni jelöltet is indít. Tehát a szociknak nagyobb az esélye, hogy meg fognak erősödni és Gyurcsánynak, illetve a DK-nak nagyobb az esélye, hogy meg fognak gyengülni, ha nincs aki megszemélyesíti a pártot a versenyben. Az állampolgárok egy jelentős része, főleg a politikai értelemben kevésbé iskolázottak, jobban szavaznak olyan egyéni jelöltekre, akik mögött párt van. Karácsony a szocialista párt jelöltje és oda kapcsolódik erősen. Akkor például a fővárosi közgyűlésben a szocik megerősödnek, Gyurcsányék meg esetleg sehol nem lesznek. A lehetősége ennek ott van, ez a történet még nem dőlt el, azt gondolom, hogy több politikai erő is újra fogja ezt majd gondolni.