Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 06. Szombat Zakariás napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Pikk 19:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Civil kör

Civil Kör – Magyar Péter a kötcsei találkozó helyszínére és idejére szervezett tiszás provokációt + videó

2025. szeptember 06., szombat 19:00 | HírTV

Az adásban felmerült témákhoz Fricz Tamás politológus, Szűcs Gábor energiajogász, a Megafon munkatársa fűztek véleményt. Műsorvezető: Gajdics Ottó.

  • Civil Kör – Magyar Péter a kötcsei találkozó helyszínére és idejére szervezett tiszás provokációt + videó

További híreink

Nem fog hinni a szemének, földöntúli jelenség tűnt fel Nyíregyháza felett – videó

Orbán Viktor felakasztásáról fantázilált Krúbi a pénteki koncertjén + videó

Eljött az esküvő napja: Krausz Gábor és Mikes Anna ma kimondják a boldogító igent

Románia újabb kínos hazai vereségbe szaladt bele, szégyenről beszél a legendás edző

Ha így takarítod a tévét, pillanatok alatt tönkremegy

Djokovics brutálisan őszinte volt, miután nagy pofont kapott Alcaraz ellen a US Openen

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

„Még mindig ott van a kéznyom...” – Gattuso felpofozta játékosait az öltözőben

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

További híreink

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban

Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel
2
Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban
3
Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat
4
Orbán Viktor felakasztásáról fantázilált Krúbi a pénteki koncertjén + videó
5
Bekapcsolva maradt a mikrofon - kínos pillanat a Fehér Házban: Zuckerberg lebukott Trump előtt
6
Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan
7
Orosz–ukrán háború: kémiai veszélyről szólnak a hírek
8
Kötcse csendjét feldúló ellenzékiek: A Tisza Párt balhéval zavarja meg a nyugalmat + videó
9
Vesztettek az ukránok, Gattuso legényei végül bedarálták az észteket
10
Sokkoló erőszak – fiatal magyar lányok most a bőrükön érzik, hogy az illegális bevándorlással nő a brutális bűncselekmények száma + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!