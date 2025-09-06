Civil Kör – Magyar Péter a kötcsei találkozó helyszínére és idejére szervezett tiszás provokációt + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Miként alakulhat a tűzszünet, a béke és Európa jövője? Mi lesz az európai és a magyar gazdákkal? Gajdics Ottó vendége volt Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Both Hunor politikai elemző és Dézsy Zoltán filmrendező.