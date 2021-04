Civil kör: Európa a tudomásunkra hozta, hogy nem lehet egyéni véleményünk

8053 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 713 ezerre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 245 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 211 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 760 938 fő, közülük 1 171 475 fő már a második oltását is megkapta. Ha a védőoltásokat sikerül megfelelő ütemben beadni, és az emberek minél nagyobb számban kérik is azt, akkor talán nyárra elérhető a tömeges immunitás - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője a közmédiának. A Szent László Kórházba látogatott el Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Az általános iskolát szeptemberben kezdő, leendő első osztályosokat a napokban kell beíratni a kiválasztott intézményekbe. A járvány miatt idén is online jelentkezést javasolnak a szülőknek - mondta a Magyar Nemzetnek a Klebelsberg Központ elnöke. A baloldal vakcinaellenes kampányt folytat, ezt bizonyítja egy, a parlamenthez benyújtott határozati javaslat is, amelyet valamennyi baloldali párt aláírt - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Újabb elismerést kapott a magyar adósságkezelés: a Capital Eye portál különdíjban részesítette a magyar állam tavalyi sikeres zöld szamuráj-kötvény kibocsátását - közölte Varga Mihály. A kormány ismét meghirdeti a "Közfoglalkoztatásból versenyszférába programot", amellyel az utóbbi években több mint 17 ezer közfoglalkoztatott elhelyezkedését segítette az elsődleges munkaerőpiacon - közölte az ITM. Többek között járdaépítésre, orvosi eszközök beszerzésére, kommunális eszközökre és falugondnoki buszok beszerzésére lehet majd pályázni a Magyar Falu Program keretében - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A világon 134 545 099 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 915 400 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint, 76 511 960-an meggyógyultak. Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki zárt térben, csak kerthelyiségben, ha rendelkeznek ilyennel - erről döntött a szerbiai válságstáb. Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem négyszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma pedig már megközelítette a négyszázezret. Romániában átlépte szombaton az egymilliót a járvány kezdete óta diagnosztizált koronavírus-fertőzések, illetve a 25 ezret a halálos áldozatok száma. Napi ötezer alá csökkent a héten Csehországban az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma. Indiában ismét rekordot döntött a koronavírussal megfertőződöttek napi száma: péntekről szombatra több mint 145 ezer embert regisztráltak fertőzöttként - jelentette a szövetségi egészségügyi minisztérium. Visszafordíthatatlan következményekkel járhat Ukrajna számára, ha belép a NATO-ba - így reagált az orosz külügyi szóvivő, miután a szomszédos állam kifejezte csatlakozási szándékát. Katonai tiszteletadással emlékeztek meg Fülöp edinburghi hercegről, a brit uralkodó férjéről, aki pénteken hunyt el életének századik évében. A Matteo Salvini elleni előzetes eljárás lezárását kérte a szicíliai Catania bíróságán Andrea Bonomo ügyész az úgynevezett Gregoretti-ügyben, azt állítva, hogy nem megalapozott a vele szembeni vádemelés. Koronavírusban meghalt Kerezsán László, a Demokratikus Koalíció pilisi önkormányzati képviselője. A 73 éves politikus halálhírét a párt jelentette be közösségi oldalán. Letartóztattak egy 42 éves férfit, aki egy internetes társkeresőn keresztül pénzért szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy gyermekkorú fiúval - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalán. Halálos autóbaleset történt a 49-es főúton Csengernél - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Kórházi ellátása során meghalt egy 46 éves férfi, aki motorozás közben villanyoszlopnak ütközött Kazincbarcikán még szombat délelőtt - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott be az elődöntőbe a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 24:21-re nyert a montenegrói Buducnost Podgorica ellen a negyeddöntő visszavágóján. Magyar házidöntőre kerül sor a férfi vízilabda Eurokupában, miután a legjobb négy közül az OSC és a Szolnok is könnyedén, kettős győzelemmel jutott tovább. Kasza Róbert ezüstérmet nyert az öttusázók első szófiai világkupa-versenyén, ezzel értékes pontokat szerzett az olimpiai kvalifikációs rangsorban, akárcsak a tizedik Marosi Ádám. Női egypárban Bertus Kitti szombaton megnyerte a C döntőt, így a 13. helyen végzett a vasárnapig tartó evezős Európa-bajnokságon, az olaszországi Varesében. Füredi Rebeka ötödik lett a nők 67 kilogrammos kategóriájában a szófiai tekvondó Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I: MTK Budapest-Budafoki MTE 0:0; MOL Fehérvár FC - Újpest FC 4:0; Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 1:1 Férfi vízilabda ob I: PannErgy-Miskolci VLC - Kaposvári VK 13:12; Metalcom Szentes-Szeged 6:5; BVSC Zugló - A-Híd VasasPlaket 10:7 Férfi röplabda Extraliga: LV Sport Pénzügyőr SE-Fino Kaposvár 1:3 A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíjat.