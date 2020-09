Civil kör: Csatába kell szállnunk a nézeteink megvédéséért

Orbán Viktor esszéje utat mutat a jobboldalnak 2022-ig, immár a Színház- és Filmművészeti Egyetemen falain is áthatol a legújabb befolyásolási kísérlet, a V4 egységesen tiltakozik az új migrációs csomag ellen és Olaszországban helyhatósági választásokat tartottak. A HírTV Civil kör című műsorában Lánczi Tamás, politológus, Németh Alajos Lojzi, rockzenész és Vágvölgyi Gergely, újságíró voltak a vendégek.

Nekem hiányzott most is a tusnádfürdői beszéd. Leírva is szépek nagyon a gondolatok, ahogy folyamatosan egyfolytában elmondja az évértékelőjét, a politikai nézeteit. (…) Ez a két kibékíthetetlen tábor (liberálisok és kereszténydemokraták) ebben az életben biztosan kibékíthetetlen marad. A harcot meg kell vívni, mert ők biztosan nem fognak átállni hozzánk soha

- fogalmazott Németh Alajos, rockzenész.

„Harcolnunk kell magunkért és ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. A baloldal vagy liberális oldal azt a szellemi hegemóniát, amit Európában és a tengerentúlon kialakított nem szép szóval és nem a meggyőzés erejével, hanem erővel hozta létre. (…) Ha a jobboldal teret akar nyerni, akkor kő keményen ki kell állnunk magunkért, mert az ellenzék a pozíciót kő kemény eszközökkel szerezte. Nekünk más eszköz nem marad minthogy vehemensen képviseljük a saját álláspontunkat”

- vélekedett Lánczi Tamás, politológus.

„Ez a dolgozat messze túlmutat azon, mint amit mondjuk a liberalizmus a kereszténydemokrácia számára mozgástérként kijelöl. (…) Közép-Európa néhány államában a kereszténydemokraták kiállnak, azt mondják, hogy eddig és ne tovább. Határozottan lépünk fel az értékeink védelmében, és felfogjuk azokat az ütéseket, amiket nekünk szánnak. (…) Van saját narratívánk, van saját hitünk, amire büszkék vagyunk, amit megvédünk és ez hatalmas nagy felelőssége a keresztény értelmiségnek, hogy beálljon ebbe a csatába”

- fogalmazott a Vasárnap.hu főszerkesztője, Vágvölgyi Gergely.

