Civil kör: Botrányos kampányhajrá

A vasárnapi főpolgármester-választás tétje, hogy a főváros határozott kezekben marad-e, vagy eluralkodik benne a tétova káosz - jelentette ki Tarlós István, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje. Tarlós István elmondta, hogy semmi értelme a kormánnyal szemben bármilyen értelemben nem együttműködő, ellenségként viselkedő, és ezt előre bejelentő városvezetőnek lenni, mert az a város érdekében gyakorlatilag semmi eredményt nem hozhat. Tarlós István kiemelte: a kormánnyal szemben nem csak lehet, hanem kell is állást foglalni, amit számos alkalommal meg is tett, amikor szükséges volt, de az együttműködés reális esélyét is meg kell őrizni. Tarlós István beszédének ismétlése a ma esti 23 órás hírek után lesz újra megtekinthető. „Zéró kóla” - ezt mondta a Magyar Liberális Párt budapesti választmányi elnöke a kispesti kép és hangfelvételek ügyében. Szabadai Viktor elfogadhatatlannak tartja a felvételen látható tevékenységet, főleg ha olyan személy teszi, akinek a feladata mások képviselete. Az LMP elítéli a korrupció mindenféle formáját attól függetlenül, hogy ki követi azt el - mondta a közelmúltban kiszivárgott felvételek kapcsán a párt frakcióvezető-helyettese. Demeter Márta leszögezte: egy városvezetésnek tisztességesnek kell lennie és korrupciómentesnek. Az MSZP budapesti elnöke bízik Gajda Péterben, és nem tartja fontosnak, hogy ő maga kezdeményezzen vizsgálatot a kispesti korrupciós ügyben. Molnár Zsolt híradónk kérdésére azt mondta, ha bebizonyosodik, hogy igaz, amiről Lackner Csaba beszél a felvételeken, akkor nincs helye az MSZP-ben. Tényi István is feljelentést tett a Magyar Nemzet és a Hír TV által nyilvánosságra hozott kispesti kép- és hangfelvételek ügyében - írja a Magyar Nemzet. Az ellenzék vasárnap visszaveszi Budapestet azoktól a kiváltásgosoktól, akik úgy tekintenek a fővárosra és úgy beszélnek a közpénzről, mintha az a sajátjuk lenne - jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. A II. kerület a kormánytól elnyert támogatások segítségével valamennyi megmaradt földútját le tudja aszfaltozni 2020 őszére - mondta Láng Zsolt polgármester. A kormány a tervek szerint 2022-től kizárólag az elektromos autóbuszok beszerzését és továbbfejlesztését fogja támogatni, amire az elkövetkező tíz évben pedig 36 milliárd forintot fordítanak - közölte Schanda Tamás államtitkár. Jelölt hiányában elmarad két polgármester-választás vasárnap: a Zala megyei Lakhegyen és a Veszprém megyei Balatonszepezden időközi választáson dönthetnek a településvezető személyéről. Szombaton és vasárnap rendkívüli nyitvatartás van a kormányablakokban, okmányirodákban, hogy a lejárt személyi okmányok helyett újakat igényelhessenek a választópolgárok. Öt év alatt csaknem 145 ezerrel csökkent a választójogosultak száma - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A 3177 magyarországi település 70 százalékában, 2256-ban csak független polgármesterek indulnak a vasárnapi önkormányzati választáson - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A nemrégiben elhunyt rendező-operatőr, a Duna TV volt elnöke emlékére Sára Sándor filmművészeti díjat alapít Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere - közölte a tárca. A 14 uniós ország által megalakított Kohézió barátai csoport még a V4-es országoknál is erősebb érdekérvényesítésre nyújt lehetőséget – nyilatkozta a közmédiának Áder János köztársasági elnök, miután találkozott Frank-Walter Steinmeier német államfővel. Áder János hozzátette: így jó esély van arra, hogy a kohéziós forrásokból való részesedésünk is megmaradjon és a klímavédelemhez szükséges forrásokból is megkapja Magyarország az őt illető részt. Romániában hivatalosan is megkezdődött az elnökválasztási kampány, emiatt a legfőbb közjogi méltóságra pályázó jelölteknek péntek éjfélig el kellett távolítaniuk a közterekről választási molinóikat és óriásplakátjaikat. Németország betiltotta a Törökországba irányuló fegyverexportot. Több mint 240 migráns kelt át Törökországból Görögországba péntek óta - közölték a görög és az európai uniós hatóságok. Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak azzal, hogy amerikai katonák is vannak ott, Kobáni közelében, Szíria északi részén - tudatta a Pentagon. Amerikai képviselők törvényjavaslatot nyújtottak be a washingtoni törvényhozásban, amely szankciókat léptetne életbe Törökországgal szemben Ankara északkelet-szíriai offenzívája miatt. Egyelőre nem léphetnek hatályba a Trump-kormány bevándorlást szigorító intézkedései, mert egy New York-i szövetségi bíró felfüggesztette a jogszabály-módosítások végrehajtását. Távozik posztjáról Kevin McAleenan amerikai ügyvivő belbiztonsági miniszter - közölte Twitteren Donald Trump. Az elnök méltatta távozó miniszterét. Azt írta: kiváló munkát végzett, és jelentősen csökkentek a határátlépések. Manhattani szövetségi ügyészek vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, megsértette-e Rudy Giuliani, Donald Trump személyes ügyvédje az amerikai lobbitevékenységre vonatkozó törvényeket ukrajnai tevékenységével - írja a The New York Times. Beomlott egy félkész hotel az egyesült államokbeli New Orleans történelmi francia negyedének szomszédságában, legalább egy ember életét vesztette és tizennyolcan megsérültek. Nemzetközi gyakorlat miatt október 13-án és 18-án katonai konvojok közlekedésére kell számítani az ország több régiójában. Halálos baleset miatt teljes útzár van a 7-es úton Pettendnél. Újra járható a 33-as főút Besenyőtelek és Poroszló között. Hosszú Katinka és Milák Kristóf egy-egy aranyérmet nyert az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán. Női röplabda Extraliga: 1. MCM-Diamant Kaposvár - UTE 3:1; Békéscsabai RSE - MTK Budapest 3:0; Hungast Haladás - Fatum Nyíregyháza 1:3 Jégkorong Erste Liga: Hokiklub Budapest - Corona Brasov (román) 5.3; Gyergyói HK (román) - FTC-Telekom 2:4; Sport Club Csíkszereda (román) - Schiller-Vasas HC 8:3 Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - TFSE-MTK 75:89; ZTE Női Kosárlabda Klub - NKE-FCSM Csata 73:89; Sopron Basket - ELTE BEAC Újbuda 82:46; Uni Győr MÉLY-ÚT - PEAC-Pécs 82:68 Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - KTE-Duna Aszfalt 77:86; Atomerőmű SE - Jászberényi KSE 77:62; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Kaposvári KK 81:74; PVSK-VEOLIA - Alba Fehérvár 91:86 Női kézilabda EHF Kupa: Váci NKSE - Hypo Niederösterreich (osztrák) 26:22; Dunaújvárosi Kohász KA - Motherson-Mosonmagyaróvár 27:20; DVSC Schaeffler - TSV Bayer 04-Werkselfen (német) 35:27 Férfi kézilabda NB I: HE-DO B. Braun Gyöngyös - SBS-Eger 32:24; Mezőkövesdi KC - Sport36-Komló 31:27 Hadik András Deák Attila navigátorral megnyerte a befejeződött Mecsek-ralit.