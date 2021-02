Civil kör: Az ukrán vezetés nem ura önmagának

Az állatvédelem közös ügyünk - hangsúlyozta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megjelent videóban, amelyben az is látható, ahogy a miniszterelnök kitölti a kormánynak a témában közzétett online kérdőívét. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédében politikatörténeti jelentőségűnek nevezte az ellenzéki pártok összefogását. Kétszínű beszéd volt a mai – így reagált közösségi oldalán az évértékelőt követően a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté azt írta: a Gyurcsány koalíció tejhatalmú ura ismét egyértelművé tette, hogy ő a főnök a teljes baloldalon. Saját hibáit és belső konfliktusait próbálta feloldani Gyurcsány Ferenc - mondta Lánczi Tamás politológus a Hír TV műsorában. A szakértő szerint Gyurcsány Ferenc az egyik leginkább elítélt politikus, nemcsak a jobboldalon, de a baloldalon is. 2020 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 385 755-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 636 főre emelkedett. Márciustól hat hónapra érvényes, ingyenes védettségi igazolványt küld a kormányhivatal azoknak, akik a megelőző hat hónapban az egészségügyi rendszer adatai szerint átestek a koronavíruson vagy beoltatták magukat. Az oltásra jelentkezők számára a legmegfelelőbb vakcinát a gyártói ajánlások alapján választhatják ki a háziorvosok - mondta a közmédiának a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. A koronavírus brit mutációja könnyebben képes az emberi sejtekhez kapcsolódni és nagyobb mennyiségben termelődik a fertőzöttek szervezetében, tehát több kórokozó ürül, ezért fertőzőbb - mondta Rusvai Miklós víruskutató az M1-en. Egyre több provokációhoz folyamodhat a baloldal a választások közeledtével - nyilatkozta a KDNP frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek. Simicskó István szerint az ellenzék képtelen az összefogásra, ezért kamuvideókkal és álhírek terjesztésével csökkentik a védekezés hatékonyságát. A baloldal sosem törődött a családokkal, magukra hagyta őket, míg a kormánynak köszönhetően ma biztonságos és kiszámítható az otthonteremtés - jelentette ki a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal is megerősítette: Rogán Antal felesége nem szerzett földtulajdont - írja a Magyar Nemzet. A miniszter azt nyilatkozta a lapnak: az egész földvásárlási ügyet hazugságokon alapuló gyűlöletkampányra használta fel a baloldali sajtó. „Gőzerővel” folytatja a kormány Budapest fejlesztését: tovább építik a budai fonódó villamoshálózatot - jelentette be Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a Facebookon. Óriási az érdeklődés az otthonfelújítási támogatás iránt, amelyet a kormány a gazdasági újraindítási akcióterv részeként indított el januárban - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán. A rendkívül hidegben a munkavédelem területén is több odafigyelésre és plusz intézkedésekre van szükség a munkaadók és a dolgozók részéről egyaránt - hívta fel a figyelmet az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Elérhetők lesznek hétfőn tíz órától a Magyar falu program első pályázati kiírásai önkormányzati ingatlanok fejlesztésére és közösségi programokhoz kapcsolódó támogatásokra - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Nőtt az érdeklődés az internetes állampapír-vásárlás iránt a koronavírus-járvány második hulláma idején – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. A két nagy hitelminősítő a válság ellenére is befektetésre ajánlott kategóriában tartotta Magyarországot, ez azt jelzi, hogy nemcsak a befektetők, hanem a hitelminősítők is bíznak a magyar gazdaságban - írta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon. A közép-európai térség és benne Magyarország számára a sikeres jövő kulcsa a közös értékeken alapuló európai és euroatlanti integráció - írta Antony Blinken amerikai külügyminiszternek küldött válaszlevelében Szijjártó Péter. A Mario Draghi vezette 67. olasz kormány délben letette a hivatali esküt. A világon 108,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 60,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Nyitottnak mutatkozott egy esetleges európai uniós oltási igazolvány bevezetésére az Európai Bizottság elnöke. Előzetes jóváhagyást adtak a Szputnyik V vakcina gyártására a szerbiai látogatáson tartózkodó orosz szakértők, ami azt jelenti, hogy a védőoltás gyártásának első fázisa néhány hónapon belül megkezdődhet a nyugat-balkáni országban is. A Fehér Ház felszólította Kínát, hogy tegyen elérhetővé adatokat a koronavírus-járvány legelső időszakából, egyúttal mély aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, ahogyan az Egészségügyi Világszervezet ismertette kínai vizsgálódásainak eredményét. Elhúzódhat a Donald Trump ellen indított alkotmányos vádeljárás, miután a szövetségi törvényhozás felsőháza megszavazta, hogy tanúkat hallgathasson meg. Üdvözölte az orosz külügyminiszter az Egyesült Államok visszatérését a párizsi klímaegyezményhez. Elrendelte hét olyan ember letartóztatását a Mianmart irányító katonaság, akik a puccs elleni tiltakozásra buzdították követőiket - derül ki a junta által irányított True News kommunikációs iroda tájékoztatásából. Erős, 7,0-7,1-es magnitúdójú földrengést észleltek Japán keleti részén, Fukusima prefektúrában, de a földmozgás a 200 kilométerre lévő Tokióban is érezni lehetett. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának nyomozói az utóbbi hetekben több olyan weboldalt és fórumot is azonosítottak, ahol ismeretlen csalók koronavírus elleni „csodaszereket” próbálnak meg értékesíteni. Meghalt egy férfi, miután betonáthidalónak ütközött személyautójával a 85-ös úton, Rábapatona térségében - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Három megyére adott ki figyelmeztetést vasárnapra az extrém hideg miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az elit-világbajnokságra készülő magyar női jégkorong-válogatott felkészülési mérkőzésen 2:1-re kikapott a házigazda dánoktól. Női kézilabda BL: Győri Audi ETO KC-CSZKA Moszkva (orosz) 31:24; Rosztov-Don (orosz) - FTC-Rail Cargo Hungaria 26:24 Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC-Balatonfüredi KSE 28:32 A Váci NKSE női kézilabdacsapata egy koronavírusos eset miatt nem utazik el Franciaországba a Paris 92 elleni, vasárnapi Európa-liga csoportmérkőzésre. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC-Paksi FC 3:2; Kisvárda Master Good-ZTE FC 2:1; Budapest Honvéd-Budafoki MTE 2:3 Női kosárlabda NB I: TFSE-MTK - Uni Győr MÉLY-ÚT 71:74; Sopron Basket - Ludovika-FCSM Csata 98:33