Civil kör: Az ellenzék, mint aktivisták gyűjteménye

A stúdióban Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, az online térben pedig Megadja Gábor eszmetörténész, Szakács Árpád újságíró és Trombitás Kristóf publicista voltak.

Múlt hétvégén az ellenzék nélkül emlékezett a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásra az Országgyűlés. A távolmaradásra Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti képviselője úgy reagált, hogy „az ellenzéknek a magyar szabadsággal kapcsolatban nincs mondanivalója.” Gyurcsány Ferencnek mégis volt.

„Ha ezt ’88-ban mondja el Gyurcsány Ferenc, akkor egy bátor beszédnek tűnik. Így egy üres, gyáva lózung. Azt is elmondhatom, hogy gyakorlatilag ugyanezt elmondta valaki, és az Orbán Viktor volt a Hősök terén. Most utólag egy valódi és minden kritika ellenére teljesen jól működő demokráciában ez már csak üres politikai kiszólások gyűjteménye”

- fogalmazott Gyurcsány Ferenc beszédével kapcsolatban Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Hozzátette a magyar ellenzék azért maradt távol, mivel az aktivizmus megjelent az ellenzéki oldalon. Így már nem képviselőként, hanem aktivistaként viselkednek az ellenzéki politikusok.

„Én most egyetértek Gyurcsány Ferenccel. Szerintem is bolsevikok állnak szemben a nemzettel. Ahogy utána leírta magukat, az szerintem kiváló leírása az ő általuk képviselt politikai erőknek”

- mondta Megadja Gábor eszmetörténész.

„Meg is sértődtem volna, ha Gyurcsány Ferenc ezen a megemlékezésen jelen van. Mert egy ilyen posztkommunista egykori elvtársnak semmi keresni valója nincs egy olyan megemlékezésen, amikor a szabad Magyarországról emlékezünk meg. Amikor azokat a szavakat mondta Gyurcsány Ferenc, amit a műsorban is idéztünk… Tudjuk, hogy igazán erős és komoly pofabőre van a volt miniszterelnöknek, de azért itt egy kicsit ő is megakadhatott volna. Tehát amikor Gyurcsány Ferenc kezdi bolsevistázni a politikai ellenfeleit, az valami elképesztő pofátlanságról tesz tanúbizonyságot”

- jelentette ki Trombitás Kristóf publicista.

„Gyurcsány Ferenc beszéde remekül adja magát ahhoz a mondáshoz, hogy mindenki magából indul ki. Ezen egy kicsit ugyanakkor túlmutat, mert van egy másik mondás is, hogy a kommunisták mindig azzal szokták vádolni a másikat, amit ő maguk követnek el”

- mondta Szakács Árpád újságíró.

