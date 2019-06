Civil kör: Az ellenzék kreált magának egy vidám színpadot, melyen tragikomédiát játszik

Július 1-jével nyolc százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók és védőnők alapbére - jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár, Horváth Ildikó. Horváth Ildikó elmondta, ez az emelés a 2016-ban kezdődött többlépcsős béremelési program folytatása, és több mint 78 ezer szakdolgozót és 4400 védőnőt érint. Gyurcsányék megalázó bérekért dolgoztatták az ápolókat - közölte a Fidesz. Egyesült a DK és az MSZP - állítja a Hír TV birtokába került levelében Szanyi Tibor. Az MSZP alelnöke kifejtette: a szocialisták EP-frakciójának magyar delegációját a „Gyurcsány Párt” politikusa vezeti. A Karácsony Gergely vezette zuglói önkormányzat zűrös pénzügyeire hívta fel a figyelmet a Fidelitas. Borbély Ádám arról beszélt: bár Karácsony Gergely az átláthatóságot hirdeti, még a közérdekű adatigényléseket sem válaszolja meg, ami törvénysértő gyakorlat. A budapestieket sikerült felráznia az első főpolgármester-jelölti vitának, ami remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy magas legyen a részvétel az ellenzéki előválasztáson - mondta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje. A kormány mintegy 48 milliárd forinttal költ többet oktatásra jövőre, mint idén - mondta Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. A munkavállalók kétharmadát a kis- és középvállalatok alkalmazzák, ezért a kormány feladata, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsen, amely erőteljesebben támogatja a magyar tulajdonú vállalkozásokat - közölte Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter elmondta: a gazdaságvédelmi akcióterv és a jövő évi költségvetés az adócsökkentésekkel és a strukturális intézkedésekkel jelentősen javítja a magyar vállalkozások lehetőségeit. Néhány hónap alatt huszonötezer nyugdíjas tért vissza a munkaerőpiacra, így már százezren dolgoznak közülük - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzettel. Idén is támogatja Paks önkormányzata a város lakásainak energiatakarékossági felújítását, a programra 170 ingatlantulajdonos pályázatát fogadták be - közölte a polgármesteri hivatal. Hargita megye önkormányzatának elnökét, Borboly Csabát is megbírságolta 3 ezer lejre a román csendőrség az úzvölgyi katonai temetőnél június 6-án szervezett békés tüntetés miatt. Beiktatták hivatalába Szlovákia új köztársasági elnökét Pozsonyban. Zuzana Caputová személyében először került nő az államfői tisztségbe. Megtartotta első hivatalos ülését Moldovában a Maia Sandu vezette új koalíciós kormány. Szláv testvériség 2019 fedőnévvel közös hadgyakorlatot kezdett Szerbia, Oroszország és Fehéroroszország a Belgrádhoz közeli Pancsován - közölte a szerb védelmi minisztérium. Tíz embernek engedélyezte a partra szállást Matteo Salvini olasz belügyminiszter a Sea Watch hajóról, amely három nap óta a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél várakozik a kikötésre több mint 50 migránssal a fedélzetén. Megtartották a tűzvész utáni első misét a párizsi Notre-Dame-székesegyházban, amelynek tetőzetét áprilisban pusztították el a lángok. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a nemzetközi színtéren vívott kereskedelmi háborúkban az Egyesült Államok „ketrecharcot” folytat. Irán folytatja a nagyhatalmakkal 2015-ben megkötött nukleáris megállapodása előírásainak fokozatos felmondását, ha nem kap „pozitív jelzéseket” a többi aláírótól - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök. Felfüggesztették a kiadatási törvénytervezet vitáját Hongkongban. Lemondott tisztéről a mexikói bevándorlási hivatal elnöke, Tonatiuh Guillén, akit azonnal pótoltak: helyét az ország börtönigazgatója veszi át. Nyolc ember meghalt és több, mint egy tucat megsebesült, amikor iszlamista szélsőségesek két pokolgépet felrobbantottak egy forgalmas útkereszteződésben Szomália fővárosában, Mogadishuban. Életét vesztette egy német pilóta a közép-lengyelországi Plockban megrendezett légi bemutatón. Életének 97. évében elhunyt Franco Zeffirelli olasz rendező, aki a film, a színház és az opera világában is maradandót alkotott. Megjutalmazzák azokat, akik a Hableány sétahajó, illetve a benne rekedt halottak kiemelésében részt vettek - értesült a Magyar Nemzet. Holttestet találtak a sétálók a zalaegerszegi parkerdőben - írta a Zalai Hírlap. Egy férfi és egy gyermek holttestét fedezték fel egy vízből kiemelt gépkocsiban Nyékládházánál. Elfogtak a rendőrök egy 18 éves dunaújvárosi férfit, aki egy videoüzenetben azzal fenyegetőzött, hogy megöli az első embert, akivel találkozik az utcán - közölte a rendőrség. Elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki az újpesti Károlyi István-szobor feltételezett rongálóit - közölte a rendőrség. Belső vizsgálatot indít és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt feljelentést tesz a MÁV-Start a több utassal tárolóvágányra húzott monori vonat ügyében, és kártérítést nyújt az érintetteknek - közölte a Mávinform. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A harmadfokú intézkedés holnap éjfélig lesz érvényben, emellett az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést zivatarveszély miatt. Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt ma. Forgalomkorlátozás lesz holnap a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt. Június 24-ig tartó nemzetközi katonai gyakorlatoknak ad otthont Magyarország, ami miatt nagy létszámú technikai eszközökből álló katonai konvojok mozgására lehet számítani. Női röplabda Európa-liga: Magyarország - Ausztria 3:1 Férfi röplabda Európa-liga: Magyarország - Ausztria 0:3 A magyar női kosárlabda-válogatott 69-63-ra kikapott Lettországtól a csehországi felkészülési torna harmadik napján, Prágában. Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 70:77 Hosszú Katinka két aranyérmet nyert az úszó Mare Nostrum sorozat harmadik állomásának nyitónapján Barcelonában. Alekszejev Tamara és a Volán Fehérvár csapata nyerte a nők versenyét az öttusázók országos bajnokságán Budapesten. Krists Neilands nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny negyedik szakaszát, a Kékestetőn záruló királyetapot, Dina Márton második, Valter Attila pedig harmadik lett.