Civil kör: A balliberális ellenzék szerint túl nemzeti a Nemzeti Alaptanterv

Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a DK elnöke korábban rablóprivatizációt folytatott és ő maga is azon lett milliárdos - mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. Nacsa Lőrinc hozzátette: 2010 óta viszont a másfélszeresére, 12 ezer milliárd forintról 18 ezer milliárdra nőtt az állami vagyon. Ez az információ önmagában megmutatja, hogy mi a különbség a mostani nemzeti és a Gyurcsány-kormány között. Piszok nehéz volt leülni azokkal egy asztalhoz tárgyalni, akik ellen egyébként létrejöttünk - erről beszél a Jobbik frissen megválasztott elnöke egy a Hír Televízió birtokába jutott hangfelvételen, amely a párt tisztújító kongresszusáról szivárgott ki. Jakab Péter a balliberális pártokra utalva külön hangsúlyozza, hogy a Jobbik tolvajok ellen jött létre, ehhez képest most együtt kell menetelniük a csatában. A gyöngyöspataiak 99,7 százaléka nem írta alá Setét Jenő roma polgárjogi aktivista petícióját - közölte Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán. A képviselő emlékeztetett: a petíciót azért indították, hogy a támogatók szolidaritásukat fejezzék ki a gyöngyöspatai kártérítési perben a felperes, sérelmet szenvedett gyermekeket és családjaikat képviselő ügyvédekkel. Több tízmillió forinttal támogatta a gyöngyöspatai per kezdeményezőjét a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Intézete az elmúlt húsz évben - erről ír az Origo.hu. A portál szerint az „Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány" – sokszor mondvacsinált okokkal - az elmúlt években 11 pert indított a vélt szegregáció miatt különböző intézmények ellen. Továbbra is kitart a Demokratikus Koalíció Niedermüller Péter mellett. Varju László, a párt országgyűlési képviselője az Informátornak azt mondta, hogy Niedermüller a legtisztességesebb ember, aki mellett ki kell állni. Magukat antifasisztáknak nevező tüntetők zavarták meg a kitörés napi megemlékezéseket Budapesten. Megváltoztatta a nevét az LMP: mostantól az LMP - Magyarország Zöld Pártja hivatalos elnevezést használják - jelentette be Schmuck Erzsébet, az egyik társelnök. Közölte, hogy a rövidített elnevezés Zöldek lesz. A koronavírus-fertőzés elleni fellépés segítésére dolgozott ki cselekvési tervet tizenkét fővárosi önkormányzat. Párbeszéd helyett nyíltan támadja a demokratikusan megválasztott magyar és lengyel kormány politikáját a cseh uniós biztos - írta közösségi oldalán az igazságügyi miniszter. Varga Judit bejegyzésében arra reagált, hogy Vera Jourová, az európai értékekért és átláthatóságért felelős biztos a Spiegel német hetilapnak nyilatkozva bírálta a lengyel és a magyar jogállamiságot. Továbbra sem a magyar kormányon múlik, hogy visszatérjenek a jó magyar-ukrán viszonyhoz - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán az ukrán nyelvtörvény ügyében. Hanna Novoszad oktatási miniszter egyik javaslatot sem tartja kivitelezhetőnek azok közül, amelyeket Szijjártó Péter külügyminiszter pénteki kijevi tárgyalásukon ismertetett vele az ukrajnai magyar nyelvű oktatási helyzet megoldására. Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani kórházban - közölte a pekingi amerikai nagykövetség, valamint a japán külügyminisztérium. Újabb öt megbetegedéssel 11-re emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma - közölte a francia egészségügyi miniszter. A németországi Türingia tartomány szerdán megválasztott miniszterelnöke, Thomas Kemmerich hivatalosan is bejelentette Erfurtban, hogy azonnali hatállyal távozik tisztségéből. Angela Merkel kancellár nyomására lemondott a német kormánynak a keleti tartományok integrálásáért felelős biztosa a szerdai türingiai miniszterelnök-választás után. A szemétbe való a Donald Trump által bemutatott közel-keleti béketerv a kuvaiti parlament elnöke szerint, aki szombaton egy tanácskozáson ténylegesen a kukába hajította az amerikai elnök nevével fémjelzett dokumentum egy másolatát. Ismét sikerrel hárítottak el Iránban egy kibertámadást, amely egy órán keresztül okozott zavart több internetszolgáltató működésében - jelentette be az iráni távközlési minisztérium. Legkevesebb tizenhét embert lelőtt, és több másikat megsebesített egy katona szombaton Thaiföld északkeleti részén, Nahon Racsaszima városban, az ámokfutó elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban. A nyomozók elfogtak egy 26 éves amerikai-brit állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt egy francia férfit Budapesten - közölte a rendőrség. Évről-évre csökken az emberölések száma Magyarországon - közölte a rendőrség. A magyar férfi jégkorong-válogatott hosszabbítás után 3:2-re legyőzte a román csapatot a 2022-es téli olimpia nottinghami selejtezőtornájának 2. fordulójában. A magyar vegyesváltó aranyérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának drezdai állomásán, míg Liu Shaolin Sándor második lett 1000 méteren. Férfi kézilabda BL, csoportkör: FC Porto Sofarma (portugál)-Telekom Veszprém 24:31 Férfi kézilabda BL, csoportkör: MOL-Pick Szeged - Aalborg HB (dán) 26-26 Női kézilabda BL, középdöntő, 3. forduló: SCM Ramnicu Valcea (román)-Győri Audi ETO KC 20:29 Női kézilabda BL: FTC-Rail Cargo Hungaria - Rosztov-Don (orosz) 31:35 A Tatabánya 26:25-re legyőzte a spanyol BM Logrono La Rioja csapatát a férfi kézilabda EHF Kupa csoportkörének első fordulójában, Győrben. Hosszú Katinka két aranyéremmel folytatta szereplését szombaton a Nizzában zajló nagymedencés nemzetközi úszóviadalon.