A Civil Kör legújabb adásában a meghívott vendégek lerántották a leplet a brüsszeli képmutatásról. Kőkemény elemzésükben levezették, hogy miközben Brüsszel a háború felé sodorja a kontinenst, valójában Orbán Viktor az, aki a békepárti politikájával nemcsak a magyar, hanem egész Európa hosszú távú érdekét képviseli.

A Brüsszeli Paradoxon: Hogyan lett az "európai" vezetés Európa sírásója?

A műsor vendégei azt a kérdést járták körül, ami ma minden józanul gondolkodó európai polgárt foglalkoztat: hogyan lehetséges, hogy az Európai Unió vezetése, amelynek a kontinens békéjét és jólétét kellene szolgálnia, pont az ellenkezőjét teszi? A háborús uszítás, a gazdaságot romba döntő szankciók és a migrációs káosz mind azt bizonyítják, hogy Brüsszel elárulta az európai embereket. A Civil Kör elemzése szerint a brüsszeli elit ma már nem Európa, hanem egy globális, háborúpárti érdekcsoportot szolgál ki.

Orbán Viktor, az utolsó európai? A józan ész politikája

Ebben a helyzetben Orbán Viktort és a magyar kormányt Brüsszelben folyamatosan "Európa-ellenesnek" bélyegzik. A Civil Kör vendégei szerint azonban a valóság ennek pont az ellenkezője. Orbán Viktor az, aki következetesen kiáll az európai béke, a gazdasági racionalitás és a biztonság mellett. Míg a többi európai vezető engedelmesen végrehajtja a háborús parancsokat, a magyar miniszterelnök az egyetlen, aki a magyarok és – hosszú távon – egész Európa érdekét képviseli, amikor a tűzszünetet és a diplomáciai megoldást sürgeti.

A tét Európa jövője

A műsor konklúziója egyértelmű: a magyar békepárti politika nem elszigetelődés, hanem a józan ész utolsó bástyája egy háborús őrületbe süllyedő kontinensen. A Civil Kör-ben elhangzottak szerint a jövőben egyre több európai nemzet fog ráébredni, hogy a magyar út az egyetlen járható út, ha meg akarjuk menteni Európát a saját vezetőitől.

Nézze meg a Civil Kör legújabb, gondolatébresztő adását, amelyből kiderül, ki képviseli valójában az európai érdekeket!