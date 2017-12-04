2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Szavazatvásárlás?

Hír TV

2017. december 4., hétfő 12:00

Szavazatvásárlás?
Lenyúlják a magyarokat az új magyar állampolgárok! De semmi sem drága, ha szavazatokról van szó! Virágzik a nyugdíj- és szavazatbiznisz!

Közérdekből magánérdek?
Sajátos módon szállt be az állam az informatikusképzésbe! Kétmilliárd forintot adtak egyetlen magáncégnek, csak erről senkinek nem szóltak!

A Célpont december 1-i adása.

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