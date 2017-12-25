2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Mi lett a Célpont ügyeiből?

Hír TV

2017. december 25., hétfő 14:00

Nyomozások, minisztériumi belső vizsgálatok. Mi lett a Célpont ügyeiből?

Bátorság vagy félelem? Közpénzekkel ügyeskedők, akik mindent bevetnek, hogy ne bírjuk őket szóra. Akár ki is dobnak bennünket.

Mit kívánnak a képviselők a választóknak? Vagy mit nem?

A Célpont december 22-i adása.

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