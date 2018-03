5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 8:30 - PERON. VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK NEM TÖRTÉNT ELMOZDULÁS A VASÁRNAPI ELLENZÉKI TÁRGYALÁSON. SZÉL BERNADETT: AZ MSZP-PÁRBESZÉD ÉS A DK VALÓJÁBAN NEM IS AKAR EGYÜTTMÛKÖDNI A JOBBIKKAL, PEDIG 15-ÉN NEM ERRÕL VOLT SZÓ. AZ LMP VEZETÉSE HÉTFÕN ESTE TÁRGYAL A JOBBIKKAL AZ ESETLEGES VÁLASZTÁSI KOORDINÁCIÓRÓL. KEDDEN DÖNT AZ LMP ELNÖKSÉGE ARRÓL, HOGYAN ÉS KIVEL FOLYTASSÁK AZ EGYEZTETÉSEKET. SZÉL BERNADETT: AZ ELLENZÉK VEZETÕ EREJE A JOBBIK - MAGYAR NEMZET. 11+1 MINISZTÉRIUM FELÁLLÍTÁSÁT TERVEZI A JOBBIK KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN. MEGNEVEZTE A KÉT LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI JELÖLTET CSONGRÁD MEGYÉBEN MÁRKI-ZAY PÉTER, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE. MEGFENYEGETTÉK A TOLNA MEGYEI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAIT - ERRÕL A TESTÜLET EGYIK TAGJA BESZÉLT A HÍR TV-NEK. MIGRÁNSOZÓS VIDEÓVAL JELENTKEZETT BRÜSSZELBÕL DEUTSCH TAMÁS, A FIDESZ EP-KÉPVISELÕJE. PÁRBESZÉD: VÁNDORCIRKUSZT RENDEZ A FIDESZ AZ EURÓPAI VÁROSOKBAN. FÓRUMOKKAL, SZÓRÓLAPOKKAL ÉS RENDEZVÉNYEKKEL PRÓBÁLJÁK MEG SZAVAZÁSRA BUZDÍTANI PÁRTOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAROKAT. A FIDESZ MELLETT KAMPÁNYOLT A HIT GYÜLEKEZETE VEZETÕJE, NÉMETH SÁNDOR - MAGYAR NEMZET. IZRAELI LAP: RÉSZBEN ANTISZEMITA BESZÉDET TARTOTT ORBÁN VIKTOR MÁRCIUS 15-ÉN. BLOOMBERG: MOST ELÕSZÖR NEM LESZ SÉTAGALOPP A VÁLASZTÁS ORBÁN VIKTORNAK. NÉMET LAP: MAFFIASZERÛEN MÛKÖDIK A MAGYAR KORMÁNY, ORBÁN ROKONAI PEDIG CSALÁSOK ÁRÁN GAZDAGODNAK. WASHINGTON POST: ORBÁN BEÁLLT A FÓLIASISAKOS ÖSSZEESKÜVÉS-HÍVÕK KÖZÉ. FÖLÉNYESEN, 75 SZÁZALÉK KÖRÜLI EREDMÉNNYEL NYERTE AZ OROSZ VÁLASZTÁST VLAGYIMIR PUTYIN. A RÉSZVÉTELI ARÁNY CSAK 59 SZÁZALÉK VOLT, AMI ELMARADT A VÁRAKOZÁSOKTÓL. A SZAVAZÁS NAPJÁN AZ ELLENZÉKI MEGFIGYELÕK TÖBB EZER SZABÁLYTALANSÁGOT REGISZTRÁLTAK. EGYSÉGRE SZÓLÍTOTTA FEL OROSZORSZÁGOT A TOVÁBBHALADÁS ÉRDEKÉBEN VLAGYIMIR PUTYIN. A FEHÉR HÁZ ÜGYVÉDJE SZERINT DONALD TRUMPNAK NEM ÁLL SZÁNDÉKÁBAN ELTÁVOLÍTTATNI ROBERT MUELLERT. TRUMP MA TERJESZTI ELÕ TERVÉT AZ OPIÁT TARTALMÚ SZEREK OKOZTA VÁLSÁG LEKÜZDÉSÉRE. OROSZORSZÁG EU-NAGYKÖVETE SZERINT EGY BRIT KATONAI LABORATÓRIUM LEHETETT AZ IDEGMÉREG FORRÁSA, A BRITEK CÁFOLJÁK. TÖBB SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTÁK MEG AZ OSCAR-DÍJAKRÓL DÖNTÕ AMERIKAI FILMAKADÉMIA ELNÖKÉT, JOHN BAILEYT. HELSINKIBEN TARTANAK NEM HIVATALOS TALÁLKOZÓT AMERIKAI ÉS ÉSZAK-KOREAI ILLETÉKESEK. NÉMET LAP: A NÉMET HÍRSZERZÉS SZERINT EURÓPÁT IS ELÉRHETIK AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMTÖLTETÛ RAKÉTÁK. A DÉL-KOREAI KÜLÜGYMINISZTER ÁLLÍTJA, HOGY KIM DZSONG UN SZAVÁT ADTA AZ ATOMFEGYVERMENTESÍTÉSRE. HALÁLRA SZÚRT EGY IZRAELI BIZTONSÁGI ÕRT EGY PALESZTIN FÉRFI KELET-JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN. A TÖRÖKÖK ÉS SZÍRIAI SZÖVETSÉGESEIK ELFOGLALTÁK AFRINT A KURDOKTÓL. GYÚJTÓPALACKOKAT HAJIGÁLTAK TÖRÖKORSZÁG KOPPENHÁGAI NAGYKÖVETSÉGÉRE. AUSZTRÁLIA DÉLI RÉSZÉN 40 TELEPÜLÉST FENYEGET BOZÓTTÛZ, A NÖVÉNYZET MÉG SZOMBATON KAPOTT LÁNGRA. KIGYULLADT EGY RAKTÁR BUDAPEST VIII. KERÜLETÉBEN, A KÕBÁNYAI ÚTON, A TÛZOLTÓK NAGY ERÕKKEL ÉRKEZTEK A HELYSZÍNRE. SZOMBATON KARBANTARTÁS LESZ A NYUGATI PÁLYAUDVARON, TÖBB VONAT ÚTVONALA MÓDOSUL. KISBUSZ ÉS TEHERGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 44-ES FÕÚTON, KONDOROS ÉS BÉKÉSCSABA KÖZÖTT, KILENCEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT ÚTSZAKASZ MÉG JÁRHATATLAN BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN HÓÁTFÚVÁSOK MIATT, HÁROM ÚTSZAKASZ FÉLPÁLYÁN JÁRHATÓ. TOVÁBBI HAVAZÁSRA, VIHAROS SZÉLRE, HÓFÚVÁSRA FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIA AZ ORSZÁG KELETI RÉSZÉBEN. KÖZÚTI ÉS LÉGI FELADATOKAT IS ELLÁT A MAGYAR HONVÉDSÉG A RENDKÍVÜLI TÉLI IDÕJÁRÁSI HELYZETBEN.