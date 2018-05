A jelszó falusi turizmus

Vendégházra kért pénzt az uniótól, hogy feldobja a helyi idegenforgalmat. Turisták helyett viszont a rokonok költöztek be a vadiúj házba. A Debrecen melletti Bocskaikert leleményes fideszes ura a pénzt zsebre, az uniót meg átvágta 34 millióval.

Kormány lesz, kormányprogram nincs

Orbán Viktor és narancsos csapata 2014 óta nem mutatott be kormányprogramot a ciklusa kezdetén. Folytatják a fideszes hagyományt most is. Folyosói pletykákból, félszavakból tudhatjuk csak meg, mit is akar a kétharmad a következő 4 évben.

Cukiságkampány vagy inkább gárdistamellény?

Hosszú utat járt be a Jobbik, de most újra választaniuk kell. Folytatják a néppárti vonalat, vagy inkább újra szélsőjobboldaliak lesznek. Egykori szkinhedvezért lett a Jobbik első embere, aki nem előzné jobbról a Fideszt.

Mennyit ér egy politikus ígérete?

Több százezer elesettnek akár havi 50 ezret is. Januártól kihúzták volna a bajból a nyugdíjas, gyereküket otthon ápolókat. De olyan szigorú törvényt alkottak, hogy alig feleltek meg az előírásoknak néhány tízezren.

A Célpont május 18-i adása.