Célpontban Magyar Péter házi mókamestere + videó

Megosztás itt:

Aranyosi Péter a ályafutását a Magyar Rádió Rádiókabaréjában kezdte. Ezt követően az Esti Showderhez került, ahol a műsor indulásakor a Design Center rovat felelőseként tevékenykedett. Egy időben még a Mónika Show közönségszervezője is volt. Stand-up humoristaként a Dumaszínházban debütált, amelynek azóta is a tagja, valamint a Showder Klub egyik állandó fellépője. Munkásságát többször is díjazták. 2017-ben megkapta a Karinthy-gyűrűt.

2018-ban elnyerte a Miskolci Múzsa Díjat, amelyet szülővárosa, Miskolc adományozott neki.

2024-ben pedig Kispest díszpolgára címet kapott.

Hobbija a történelem, különösen érdekli a II. világháború, és rajong a Star Wars-filmekért, no meg a Diósgyőr labdarúgócsapatáért.

A közelmúltban pedig rasszista, cigánygyűlölő megjegyzésekkel hívta fel magára a figyelmet. Kerestük Gulyás Mártont, hogy megtudjuk: miért engedte a cigánygyűlölő megnyilvánulást; elhatárolódik-e a kijelentéstől. Azonban a baloldali aktivista a rövidebb utat választotta és letette a telefont.

Sortűzzel való viccelődés, rasszista poénok. Egy átlagos humorista esetében talán ez véget is vetne a karriernek. A Partizánnál azonban belefér a dakotázás és tetvesezés. Ilyen tehát az igazi balos humor.

Teljes riport: