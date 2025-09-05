Keresés

Célpontban a Tisza-csomag + videó

2025. szeptember 05., péntek 23:00 | HírTV
„Hazudtunk reggel, éjjel meg este”, vagyis gyurcsányi úton a Tisza Párt. Kiszivárgott Magyar Péterék őszödi beszéde. A bulipolitikus hiába csapott roadshow-t a nyáron, nem arről beszélnek, hanem a Tisza-csomagról. Kiderült, adóemelésre készülnek, de erről a választásig hallgatni kell.

Magyar Péter pedig hiába mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, nem lesz itt semmiféle adóemelés és változtatás, még a baráti médiánál is elszakad nála a cérna, ha erről kérdezik.

Kérdés, hogy miért dühöng azonnal a politikus, ha erről kérdezik. Mondjuk általában feszült lesz az ember ha a tyúkszemére lépnek és arról faggatják, amit eltitkolna. Erre jön megoldásként a tagadás és magyarázkodás. 

Szóval Magyar Péter úton útfélen azt hangoztatja, hogy semmi nem igaz az egészből, ők éppen hogy adót fognak csökkenteni. Csak a holdudvar - mint láttuk - ezt lehet, hogy nem tudja. Majd erre jött az Index által kiszivárogtatott Tisza-adó tervezet, amit ugye ismét csak tagadott a Tisza Párt mindenhatója. Így hát meg is nyugodhatott volna...Hacsak az emberei nem kotyogták volna ki, hogy ez valóban így van és tényleg progresszív adórendszer bevezetését tervezik.

 

 

