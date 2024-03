Célpontban a mikroadományok + videó

Megosztás itt:

Perjés Gábor, Karácsony pénzhordó embere, Tordai Csaba Karácsony jogi főtanácsadója és Karácsony Gergely főpolgármester. A felsorolt három személy kulcsszerepet játszik a 99 Mozgalomban és mozgalom gyanús pénzügyeiben. A témával rengeteget foglalkozott már a sajtó, voltak már házkutatások az üggyel összefüggésben pedig a NAV meggyanúsíthatta Perjés Gábort.

A párbeszédes Perjés, akit Bajnai Gordon közel álló személyként emlegetnek, tizenkilenc alkalommal több mint fél milliárd forint összegű pénzt fizetett be a számlára. A jelentés szerint azonban nem csak forint került az adományokba. A mintegy félmilliárd forint értékű adomány forrása egyelőre azonban nem ismert.

Az adománygyűjtő ládát azóta sem mutatták be a szélesebb nyilvánosságnak, és Perjés azt sem árulta el, hogy kitől kapta a pénzt. Ami biztos volt, hogy az ügyben a 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP is feljelentést tett. A bank szerint, az adományládákba nem férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt. Ráadásul az is kiderült, hogy a nagyrészt euróban és fontban lévő bankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak.

Az ügyben végül költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanúja miatt indult nyomozás. Perjés Gábornál pedig házkutatást tartottak tavaly novemberben.

Az ügynek most új lendületet adott az, hogy gyanúsítottként hallgattak ki egy embert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom ötszázmilliós „mikroadományaival” kapcsolatban. A sajtó kérdéseire azonban bővebb tájékoztatás a nyomozás érdekeire való tekintettel nem ad a Fővárosi Főügyészség. A Magyar Nemzet szerint azonban az említett személy, akit kihallgattak nem más mint Perjés Gábor.

