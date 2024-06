Célpont - Magyar Péter szemrebbenés nélkül sértegeti az embereket + videó

Patkányok, tudatlan vidékiek - így is nevezte már a kormánypárti szavazókat a baloldal. Magyar Péter most beállt a sorba. Kihaló állatfajtának minősítette a Fidesz szimpatizánsait. Hergelt és gyalázkodott is egy sort.