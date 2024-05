Templomból kijövő emberekkel üvöltöző alelnök és fegyházat is megjárt pénzügyi háttérember. Hogy melyik pártról van szó? A Tisza Pártról, Magyar Péterről és az anyósjelöltjéről.

Időutazás. A Gyurcsány-korszakot hozná vissza a fővárosi közgyűlésbe a baloldal listája. Feltűnik a Hagyó Miklós féle nokiás doboz emléke és a Hunwald György fémjelezte időszak is. Közben Gyurcsány Ferenc végleg leuralta a szocialistákat és a Párbeszédet.

Célpont - Karácsonyék körül szorul a hurok + videó

Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányát is külföldről finanszírozták. Az akkori működési struktúra kísértetiesen hasonlít a 99 Mozgaloméhoz. A Mediaworkshöz dokumentumok és hangfelvételek is kerültek. A kérdés már csak az, hogy a főpolgármester ezekre is nagy ívben tenni fog-e.