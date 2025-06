Célpont – Tovább dagadt az Aranyosi-botrány + videó

Megosztás itt:

A cigányozás, zsidózás és a női nem megsértése sem hiányzik Aranyosi Péter repertoárjából. A Karinthy-gyűrűjétől már megfosztották a humoristát, de úgy tűnik, vannak díjak, amelyeket még a legsúlyosabb botrányok sem veszélyeztetnek.

A stand-uposnak a sok nyilvános szereplés után most csak egy közleményre futotta. Ebben a HírTV-t is emlegette, zavarában arról is írt, hogy szívesen bejött volna egy műsorba magyarázkodni. Ez azért érdekes, mert korábban nagyon magas lóról, dehonesztálóan beszélt csatornánkról.

Behívtak a HírTV-be...A két műsorvezető, akik szomorúan ott vannak 3,5 millió forintért havonta.

Jó lenne, ha ennyit keresnénk a HírTV-ben, de az lenne a legjobb, ha annyi pénzünk lenne, mint Aranyosi Péternek. A humorista szívesen dicsekszik arról, hogy Malajziába vagy Vietnamba jár nyaralni. Sokat emlegetett Daciája mellett azért inkább Volvóval közlekedik.

2021-ben cégei összprofitja 33 millió forint volt. Ő az egyik legjobban kereső humorista.

De nézzük, hogy is jutott Aranyosi odáig, hogy az általa lebecsült HírTV-be is bejött volna!

