Célpont: Tordai, akiről senki nem akar tudni + videó

A főpolgármester többféle magyarázata, külön-külön is értékelhetetlen, együtt pedig azt a látszatot kelti, hogy felvette a semmihez sincs közöm testtartást - hangsúlyozta Karácsony Gergely kampányfinanszírozási botrányáról Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint a főpolgármester 99 Mozgalma is felelősségre vonható, még ha ő az ellenkezőjét állítja is.

Tordai Csaba továbbra is Karácsony Gergely bizalmi embere. Tordainál tartottak többek között házkutatást a NAV munkatársai a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel összefüggésben. Ennek ellenére a főpolgármester nem függeszti fel a munkavégzés alól Tordai Csabát, aki jogi őtanácsadójaként dolgozik itt a Városházán.

A kampányban Karácsony Gergely a 99 Mozgalmat vetette be, hogy szolgálja ki a miniszterelnök-jelölt- jelölti kampányát, mint kiderült ehhez a mozgalomhoz forinton kívül font és euró is érkezett. De ne felejtsük el azt sem, hogy a kampányban egy másik mozgalom is működött, ez pedig nem más mint a baloldal miniszterelnök jelöltjének, Márki-Zay Péternek a Mindenki Magyarországa Mozgaloma, ahova jelentős összegek érkeztek külföldről, ráadásul Karácsony korábbivárosdiplomáciai főtanácsadóján Korányi Dávidon keresztül.

A Magyar Nemzet információi szerint a tavalyi választási összefogás baloldali pártjaival szemben 500 millió forintos büntetést szabott ki az Állami Számvevőszék. A lap úgy értesült, hogy a szankció összefüggésben áll a dollárbaloldal kampányfinanszírozási botrányával.

