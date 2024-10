Célpont: Tisza pártosok a hatóságok látóterében + videó

Megosztás itt:

Október 11-én pénteken letartóztatták Cs. Sándort, a szolnoki Tisza Párt vezetőjét és három társát. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzésével, illetve azzal való kereskedéssel gyanúsítja őket.

A nyomozóhatóság a társaság két tagja esetében különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás, míg a másik két személlyel szemben jelentős értékre elkövetett pénzmosás bűntettének gyanúja miatt kezdeményezte a letartóztatást; szökés-elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozva.

Na de ki is az a Cs. Sándor és milyen szerepet töltött be a Tisza Párt életében?

Cs. Sándor már hosszú hónapok óta aktív segítője a Tisza Párt életének, ő vezette letartóztatásáig a szolnoki Tisza Sziget közösséget, és rendezőként támogatta Magyar Péter megmozdulásait. Igaz ezt a pártelnök a letartóztatás után már bőszen tagadta. Magyar Péter úgy próbált finomítani a meglehetősen kínos helyzeten, hogy azt állította a férfi csak egy szimpatizáns.

Oda lépett hozzám, hozzánk egy rendezvényen, mint ahogy most is sok ember odalép hozzánk, és készítettünk közös fotókat – állítja Magyar Péter.

Közös fotók valóban készültek, csakhogy az, amit Magyar Péter állít, hogy a férfi egy egyszerű szimpatizáns volt, az egyszerűen nem igaz.

Ugyanis Magyar Péter saját közösségi felületén megtaláltuk azt a videót, amely a pártelnök szolnoki országjáró eseményéről számolt be. A felvételen már az első másodperctől kezdve jól látszik, hogy Cs. Sándor láthatósági mellényben szervező feliratú kártyával a nyakában kíséri Magyar Pétert hosszú perceken keresztül, egészen a színpadig.

A férfi nemcsak Magyar szolnoki rendezvényén volt ott, a fővárosban tartott demonstrációkat is segítette, ott volt a Hősök terén és a Kossuth téren is, aktív szervezője volt a Tisza Párt legtöbb rendezvényének. Sőt Magyar Péter legutóbbi MTVA előtti tüntetésén is fontos szerepet töltött be. Ő látta el láthatósági mellényben Magyarék médiabrigádját.

Cs. Sándor helyi információk szerint nemcsak a Tisza Párttal, hanem a szolnoki alvilág szereplőivel is szoros kapcsolatot ápolt. Letartóztatásáig egy olyan férfi házában élt, akit korábban bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt ítéltek el. Ebben az ingatlanban ünnepelt együtt Cs. Sándor a júniusi választások után Szolnok MSZP-s polgármesterével.

Mindenesetre Cs. Sándort nem azért tartóztatták le mert a Tisza Párt egyik szervezője, hanem azért mert a gyanú szerint jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta termékeket szereztek, amikkel később kereskedtek is.

Az pedig még a kampány időszakban derült ki, hogy Magyar Péter egyik fontos háttérembere S. Mária 4 évet ült fegyházban, ugyanis bűntársaival egy piramisjáték-szerűen működő üzletben több mint 1200 embert károsítottak meg összesen 8 milliárd forint értékben.

De Magyar Péter pártjának egyik alapítójáról derült ki az is, hogy bizony igencsak kínos a rendszerváltás előtti, pártállami múltja.

Még áprilisban írt róla a Magyar Nemzet, hogy Deák Boldizsár a Kádár-rezsimben az állambiztonsági szervek beépített ügynöke volt és jelentéseket is készített Sólyom fedőnéven.

Eddig tehát van egy besúgó párt alapító, egy piramisjátékért ült gazdasági háttérember és egy pénzmosásért letartóztatott szervező. Gondolhatnánk, hogy már ez is bőven sok, a napokban azonban Magyar Péter egyik testőréről derült ki, hogy korábban csoportos rablásért ítéltek el.