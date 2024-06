Célpont - Szemét ügyek Marcalin + videó

Megosztás itt:

Komoly botrány kezd kirajzolódni a baloldali vezetésű Marcaliban. Az említett helyszín sok évtizedes problémát rejt. A jelenleg keleti ipari parkként ismert terület agyagbányaként szolgált, a szocializmusban pedig szeméttelepként használták.

A tanácselnökből lett, azóta is a várost vezető polgármester, Sütő László már 1998-ban biztosította a marcaliakat, hogy terület megtisztítása nagyrészt állami forrásból megkezdődik, helyén pedig parkot alakítanak ki. Majd elérkezünk 2020-hoz, amikor a területet TOP-os pályázattal fejlesztik tovább.

Csakhogy kiderült, az utat, vízhálózatot, víz és szennyvízelvezetést nem lehet maradéktalanul elvégezni, mert a talajban azóta is ott van a szemét. Ennek eltávolítására több tíz millió forintért kértek fel egy vállalkozót.

A múlt héten egy adatkábel elhelyezés miatt újra földmunkákat végeztek. A markoló azonban évtizedes hulladékot emel ki a földből, vagyis a szemét azóta is ott van a területen. Mindössze néhány tíz centiméternyi föld takarja. Vagyis valójában nem tisztították meg a területet, azóta is ott van a szemét. Holott 1998-ban, majd 2020-ban is arról volt szó, hogy rekultiválták a helyszínt.