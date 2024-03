Célpont - Sok még a megválaszolatlan kérdés az újbudai pedofilbotrányban + videó

Az esetet a szülők jelezték, úgy tudjuk, a gyanúsítottra többször is volt már rá panasz. Beszédes, hogy egyszer már egy másik óvodából áthelyezték a férfit.

Király Nórát, a Fiatal Családosok Klubjának alapítójasokkolta az eset. Annál is inkább, mert az önkormányzat elhallgatta az ügyet, legalábbis nem tájékoztatta a szülőket a visszaélésről.

Az utóbbi egy-két hétben azért erőteljes bizalom és presztízsveszteségen ment át szerintem a Szivárvány Óvoda - mondta egy anyuka, akinek a gyereke szintén a Szivárvány Óvodába jár. Kilétét a kényes és tragikus eset miatt nem kívánta felfedni. A szülők lassan rakták össze a képet arról, hogy valami nem stimmel. A gyerekek reakciója azonban mindent elárult a pedofíliával gyanúsított pedagógiai asszisztensről.

Több helyről jött vissza az, hogy olyan gyerekek, akik teljesen megszokták az óvodát, sírva mennek be reggel, ők bizony, hogyha ő volt az ügyeletes, akkor zokogva mentek be hozzá.

Azt sem lehet tudni, hogy pontosan mennyi esetről lehet szó, de a szülők azt gyanítják, hogy már évekkel korábban is történhetett fajtalankodás.

Már volt azért három évvel ezelőtt is panasz erre az emberre, szülői részről is, illetve az óvónői részről is jelezték, hogy nem biztos, hogy annyira jó, hogyha gyermekek között van, de mint látjuk, hat évet ott töltött, tehát nem történt semmi az ügyben, és nagyon sokan, mert mivel hat évet volt ott, már vannak olyan gyerekek, akik esetleg hozzá jártak és már iskolások