Célpont - Régi-új szereplők a fővárosi listákon + videó

Célpont - Karácsonyék körül szorul a hurok + videó

Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányát is külföldről finanszírozták. Az akkori működési struktúra kísértetiesen hasonlít a 99 Mozgaloméhoz. A Mediaworkshöz dokumentumok és hangfelvételek is kerültek. A kérdés már csak az, hogy a főpolgármester ezekre is nagy ívben tenni fog-e.