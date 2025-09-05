Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 05. Péntek Viktor, Lorinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Monitor 23:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Célpont

Célpont - Pikóék tétlenül nézik, hogy a drogosok gettójává válik Józsefváros + videó

2025. szeptember 05., péntek 22:45 | HírTV

Drogosok, prostituáltak és hajléktalanok - Józsefváros megint a régi? A főváros VIII. kerületében elszabadult a pokol. Összeállításunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok is vannak.

  • Célpont - Pikóék tétlenül nézik, hogy a drogosok gettójává válik Józsefváros + videó

A felelőtlen baloldali vezetés, és a liberális drogpolitika odavezetett, hogy ma már fényes nappal is szerhasználók fekszenek a közterületeken, a társasházak lakói pedig rettegnek ugyanis egyre gyakoribbak a betörések, és már nincsenek biztonságban a saját otthonaikban sem.

Elhanyagolt társasházak, szemetes közterületek és az utcákon élő szerhasználók. Hatodik éve annak, hogy Józsefváros vezetését átvette a Pikó András féle balliberális önkormányzat, azóta pedig azt látni: Józsefvárosból, szép lassan ismét nyócker lesz.

Az utcákon egyre több a hajléktalan és a kéregető, vannak köztük olyanok is, akik bizony nem a napi betevőre, hanem a napi szeradagra kalapoznak, olykor agresszív és fenyegető stílusban.

Kozma Lajos, a kormánypártok önkormányzati képviselőjelöltje a Célpont stábjának megmutatta azt is, hogyan nézki egy társasház miután a szerhasználók bejutnak az épületbe.

 

A tarthatatlan állapotokról gyakran panaszkodnak az itt élők a közösségi felületeken is. Az egyik helyi csoportban például nemrég osztottak meg fotókat egy régi házról amelyet manapság szintén drogfogyasztók használnak, itt egy anyuka arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a hely például egy óvoda mellett van. A képeken látszódik, hogy itt is eldobálták ruháikat szemetet hagytak maguk után és megrongálták a kaputelefont.

 

A videóban a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok is vannak:

 

18

Figyelem! Ez a tartalom olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a hatályos jogszabályok kategóriái szerint kiskorúakra károsak lehetnek.

  • Ha ön elmúlt 18 éves, az "Elmúltam 18 éves" gombra kattinthat, és a tartalom az ön számára elérhető lesz.
  • Ha ön nem múlt el 18 éves, kattintson a "Nem vagyok még 18 éves" gombra, így ez a tartalom az ön számára nem lesz elérhető.
Elmúltam 18 éves
Nem vagyok még 18 éves

További híreink

Már szeptemberben megváltozik az Aldi nyitvatartása!

Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban

Köszönd a Merkúrnak és a Vénusznak! 4 csillagjegy, akit újra összejön az exével szeptemberben

Morális válság Liverpoolban? Szalah felkavarta az állóvizet, újabb híresség csatlakozott hozzá

Nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: fontos figyelmeztetés jött

Az olasz közösségi média is felbolydult a magyarok elleni migráns támadás kapcsán

Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt

Dráma Liverpoolban, nem erre készültek a magyarok – videó

Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó

További híreink

Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban
2
Magyar Péter nagyot koppant
3
Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen
4
Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó
5
Kiskorú illegális bevándorló erőszakolt meg egy 14 éves spanyol lányt + videó
6
Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt
7
Döbbenet: ritka tárgy került elő egy csecsemő hasából
8
Magyar Péter szégyene: Tiktokos rajongója gyilkossággal fenyeget és hamis parfümökkel üzérkedik – a NAV már nyomoz
9
„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el
10
Kötcse csendjét feldúló ellenzékiek: A Tisza Párt balhéval zavarja meg a nyugalmat + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!