Célpont - Pikóék tétlenül nézik, hogy a drogosok gettójává válik Józsefváros + videó

Megosztás itt:

A felelőtlen baloldali vezetés, és a liberális drogpolitika odavezetett, hogy ma már fényes nappal is szerhasználók fekszenek a közterületeken, a társasházak lakói pedig rettegnek ugyanis egyre gyakoribbak a betörések, és már nincsenek biztonságban a saját otthonaikban sem.

Elhanyagolt társasházak, szemetes közterületek és az utcákon élő szerhasználók. Hatodik éve annak, hogy Józsefváros vezetését átvette a Pikó András féle balliberális önkormányzat, azóta pedig azt látni: Józsefvárosból, szép lassan ismét nyócker lesz.

Az utcákon egyre több a hajléktalan és a kéregető, vannak köztük olyanok is, akik bizony nem a napi betevőre, hanem a napi szeradagra kalapoznak, olykor agresszív és fenyegető stílusban.

Kozma Lajos, a kormánypártok önkormányzati képviselőjelöltje a Célpont stábjának megmutatta azt is, hogyan nézki egy társasház miután a szerhasználók bejutnak az épületbe.

A tarthatatlan állapotokról gyakran panaszkodnak az itt élők a közösségi felületeken is. Az egyik helyi csoportban például nemrég osztottak meg fotókat egy régi házról amelyet manapság szintén drogfogyasztók használnak, itt egy anyuka arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a hely például egy óvoda mellett van. A képeken látszódik, hogy itt is eldobálták ruháikat szemetet hagytak maguk után és megrongálták a kaputelefont.

A videóban a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok is vannak: