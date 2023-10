Célpont: „Ne vonzzuk ide őket, mert előbb-utóbb kiirtanak mindannyiunkat”

Megosztás itt:

A hét elején brutális felvételek jelentek meg a belga sajtóban. A mobiltelefonnal készített videón egy narancssárga ruhába öltözött, elektromos rollerral érkező férfi látható, amint fegyveréből több lövést is lead egy állomás közelében.

A két áldozat svéd állampolgár volt és feltehetőleg fociszurkolók lehettek. A svéd válogatottat hétfőn este fogadta a belga csapat Európa-bajnoki selejtezőn. A meccset a történtekre tekintettel a félidőben félbeszakították.

Arról pedig már a Magyar Nemzet számolt be nemrég, hogy egy madridi is zsinagógát támadás ért. A hét közepén pedig Olaszország kapott fenyegetést. A HírTV helyi tudósítója szerint egyre feszültebb a hangulat az országban.

Biztonságpolitikai szakértők szerint a Nyugat Európában történt támadások egyértelműen aggodalomra adnak okot, hiszen az elmúlt napokban láthattuk azt is, hogy sok olyan bevándorló él az európai nagyvárosokban akik támogatják a Hámászt, azaz egyetértenek azokkal a brutális kegyetlenségekkel, amelyeket a terrorszervezet a civil lakosság ellen követett el.

Mint mindig, most is akadnak bőven akik nem szeretnek a jó oldalon állni. Ilyen például a hazai baloldali sajtó is.

A Telex a napokban olyan egyoldalúan palesztinpárti kommunikációt folytatott, hogy az még az ellenzék köreiben is kiverte a biztosítékot. A Mandiner szemlézte, hogy a Telex egyik cikkében úgy számoltak be a háború eseményeiről, hogy Izrael bombázott egy gázai kórházat, de a létesítmény valójában egy terrorszervezeti központ volt.

Breuer Péter külpolitikai szakértő szerint

tévedésben élnek azok a nyugat-európai országok akik azt hiszik, hogy iszlám vallású közel-keleti származású bevándorlókat teljes mértékben be lehet integrálni egy nyugati társadalomba.

