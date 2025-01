Célpont - Nagy Ervin sok mindent eljátszott már, de talán a mostani alakítása a leggyengébb + videó

Megosztás itt:

Nagy Ervin színész-aktivista jó pár éve mocorog a politikában és tévés szereplései valamint filmszerepei mellett, igyekszik mindig valami aktuális fellángoláshoz dörgölőzni, természetesen a baloldalon.

Nagy Ervin az elmúlt években beállt a balliberális megmozdulások élvonalába, szinte az összes Tanítanék mozgalom által szervezett tüntetésen felszólalt, ott volt a FREE SZFE demonstrációkon is és akadt olyan eset is amikor egy műanyag tojással üvöltözött a Kossuth téren ugyanis nem értett egyet a pedagógus életpálya modell törvénnyel. De feltűnt már Karácsony Gergely mellett is, és ott volt David Pressman furcsa amerikai szektagyűlés jellegű vacsoráin is.

Tavaly pedig beállt Magyar Péter mellé. Ami azért is külön vicces mert Nagy 2021-ben még Márki-Zay Péterrel szimpatizált és a kormányváltás mellett állt ki a 2022-es országgyűlési választás előtt. A színész-politikus akkor azt is hozzátette, hogy olyan embereknek kell jönniük a politikába, akik nem sározódtak be az elmúlt 20 évben. Ez utóbbi fényében meglehetősen ellentmondásos, hogy Nagy Ervin jelenleg azt a Magyar Pétert támogatja, aki egészen 2024 elejéig a kormánypártokhoz dörgölőzött jól fizető állásokért.