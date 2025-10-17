Célpont – Mi rejtőzik a Tisza Párt gazdaságpolitikájának zavarosa mélyén? + videó

Célpont – Hogyan lehet büntetlenül telefont lopni és megtartani a mentelmi jogot? + videó

Egy platformon az antifákkal kis lemondás a szuverenitásról. Avagy hogyan lehet büntetlenül telefont lopni és megtartani a mentelmi jogot? A Magyar Péter recept szerint ehhez elég annyi, hogy követni kell a brüsszeli utasításokat, és a magyar emberek helyett a magyar szélsőségesek mellett kell kiállni.