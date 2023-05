Célpont: Már most is a DK irányítja a fővárost, csak Karácsony Gergelynek hívják a főpolgármestert

Megosztás itt:

Gyurcsány Ferenc nem válaszolt stábunknak azzal kapcsolatban, hogy mennyi köze van Karácsony Gergely azon döntéséhez, mely szerint a főváros nem fizeti be a kormánynak a szolidaritási adót. A DK elnökét a pártja majálisán faggattuk.

Arról szerettük volna kérdezni, hogy ő utasította-e Karácsony Gergelyt arra, hogy ne fizesse be a szolidaritási adót a Kormánynak.

A főpolgármester a múlt héten közölte: nem hajlandóak befizetni a szolidaritási adót, mert Budapestnek nincs pénze.

Emlékezetes, néhány hete Gyurcsány kijelentette,

a főpolgármester nem hajlandó azt a hazafias kötelezettségét teljesíteni, hogy ebbe a küzdelembe beleviszi a várost.

Aztán Kálmán Olga - miután Karácsony lépett egyet - megdicsérte.

Megszokhattuk már: nincs pénz, nincs pénz és nincs pénz.

Karácsony politizálása a hisztire és kormányra mutogatására irányul. A kormány álláspontja a témában viszont világos: mindenki tartsa be a rá vonatkozó törvényi szabályokat, így a főváros is fizesse be a számára előírt szolidaritási adót.

További témáink:

Józsefvárosban az elmúlt 4 évben visszamentünk az időben 20-at, a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás egyre gyakoribb a kerületben, a lakóknál pedig kezd betelni a pohár.

Be nem nyújtott törvénytervezet elleni tiltakozás, ami aztán erőszakba csapott át. És hogy kik hergelték a tanárokat, diákokat? Igen, baloldali politikusok. Hadházy Ákos, a Momentum csak úgy tolta maga előtt a tömeget kordonbontáskor, hogy aztán elmondhassák, ők csak elszenvedői a rendőrterrornak. Nem túl kreatív, igaz?

Teljes adás: