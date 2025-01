Célpont - Majka oda húz, ahol több csurran csepen? + videó

Célpont - Nagy Ervin sok mindent eljátszott már, de talán a mostani alakítása a leggyengébb + videó

Új kapcsolatok régi kötelékekkel? A Tisza Párt megjelenésével egyidőben megjelent Magyar Péter mellett Nagy Ervin is. A színész-aktivista azonban úgy néz ki új kapcsolatába vitte magával a régi jó ismerőseit is. Na de ki is az a Nagy Ervin? Mi köze a politikához, és hova utazott a napokban Kóka Jánossal? Ennek jártunk most utána.