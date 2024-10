Célpont: Lelépett a Jobbiktól a párt korábbi elnöke + videó

Megosztás itt:

Visszavonul a politikától és távozik a Jobbiktól is Gyöngyösi Márton. A párt korábbi elnöke arról vált ismertté, hogy listázta volna a zsidó származású országgyűlési képviselőket, most azonban arról ír, hogy a Jobbik elfordult a néppártosodás útjától, ezért távozik.

Búcsúzom. A párttól és belátható időre a magyar belpolitikától és közélettől egyaránt - ezt írta közösségi oldalán Gyöngyösi Márton. A Jobbik korábbi elnöke azt fejtegette, hogy legnagyobb veszély az, ha a párt új elnöksége a közel egy évtizede képviselt néppárti, konzervatív politika útjáról letérve visszatér megjelenésében, hangszínében, üzeneteiben a „régi” Jobbik útjára és felkínálkozik az immár szélsőjobbra kitolódott rezsim szatellitjének szerepkörére. Írta mindezt úgy, hogy korábban listázta volna a zsidó származású képviselőket.

A politikus több szélsőséges és antiszemita kijelentést is tett. Arról is értekezett korábban, hogy az izraeli emberek is nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.