Célpont: Lázár János mentőöve Karácsonynak + videó

Még a karácsonyi ünnepek előtt robbant a bomba, hogy várhatóan nem lehet használni majd a Budapest-bérletet a HÉV-en és agglomerációs volánbuszokon. Karácsony Gergelyék ugyanis úgy tűnik, egész egyszerűen elfeledkeztek arról, hogy az erről szóló szerződés a főváros és az építési és közlekedési minisztérium között hamarosan lejár.

Minderről pedig az Index rántotta le a leplet. A portál birtokába került belső levelezésből ugyanis kiderült, hogy Draskovics Tibor a Gyurcsány-kormány volt pénzügyminisztere, jelenleg a BKK igazgatósági elnöke és Walter Katalin a BKK vezérigazgatója közötti levelezés tartalmazza a minisztérium utolsó ajánlatát. Ezt azonban a főváros nem fogadta el. Így a szerződés lejártával már nem lehet használni a Budapest bérletet Héven és volánbusz járatokon.

A vita valójában az elszámoláson megy. A Hév, a Máv és a Volán ugyanis állami kézben van. Ezeket lehet Budapest bérlettel is használni. Ezekért az utazásokért a fővárosnak folyik be pénz, az államnak viszont nem, az üzemeltetési költségek viszont őt terhelik. Ehhez kell hozzájárulnia Budapestnek. Ezt emelné most a tárca mintegy 16 százalékkal az infláció, az energiaárak és a többi között a fizetésemelések miatt. Erre mondott nemet a főváros. Ezzel azonban például a járatszámot érintő kérdésekben vétójogát is elveszítheti a főváros.

A városvezető azzal magyarázkodik, hogy Budapest nem erre mondott nemet, hanem arra, hogy szerinte a kormány nem akar kifizetni nekik egy 12 milliárdos összeget.

Végül Lázár János miniszter állt elő újabb javaslattal, hogy kimozdítsa a patthelyzetbe került Budapest-bérlet ügyét. A főpolgármester saját sikereként igyekezett értelmezni a miniszteri bejelentést. Végül Lázár János javaslatát már pozitív elmozdulásként értékelte és a korábbi feszültségkeresés helyett már láthatóan a megoldásra helyezi a hangsúlyt.

A minisztériumnak és a fővárosnak márciusig kell megállapodni, Márki-Zay Péter azonban már most azt hirdeti közösségi oldalán, hogy ők elfogadják Lázár János ajánlatát és Hódmezővásárhelyen a helyi járatokon is lehet majd használni a vármegyebérleteket. A bukott miniszterelnök-jelölt most már csak a megállapodás aláírására vár.