Célpont - Köti az ebet a karóhoz Magyar Péter + videó

Megosztás itt:

Csakhogy Magyar Péternek ez a húzása most a nemzetbiztonsági bizottság előtt landolt, ugyanis az év botrányhősének legújabb agymenése súlyos következményekkel járhat Magyarországra nézve.

Az álhír az álhír is maradt - ez derült ki a Magyar Péter fake-news terjesztését követő nemzetbiztonsági ülésen után. A Tisza Párt elnöke ugyanis nem régiben azt a látszatot keltette, mintha Magyarországra menekült volna a bukott szíriai elnök Bassar el- Asszad. Azóta mindenki tudja, hogy ez nem így történt, csak úgy tűnik Magyar Péter nem tudja ezt elengedni.

A legnagyobb baj ezzel nem is az, hogy hazudott Magyar Péter, hanem az, hogy Magyarországra nézve nemzetbiztonsági kockázatot jelent az álhír. Ezt úgy tűnik Magyar Péteren kívül mindenki látja.

Magyar Péter posztja azóta is fent van közösségi oldalán, vagyis úgy tűnik, nem tudja elengedni a hazugságot. És hasonlóan gondolkoznak a Tisza Párt politikusai is. A pártelnök ugyan, ahol csak lehet, tiltja, hogy nyilatkozzanak kollégái, a budapesti közgyűlésen azonban ezt nem tudta elérni, úgyhogy kérdeztük is őket.

Teljes riport: