Célpont - Kormánykritikus youtuberek amerika támogatással + videó

Kormánykritikus tartalomgyártók, ellenzéki influenszerek és kormányváltást hirdető ex humoristák. A szereplők a legtöbben a Youtube-on váltak ismertté videós tartalmaikkal, amelyekben a legtöbbször közéleti kérdések megvitatása mellett, kormánykritikus üzeneteket fogalmaznak meg és élesen bírálják a kormánypártokat, a jelek szerint ebből pedig szépen meg lehet élni. Mint emlékezetes idén februárban a kormánykritikus influenszerek még utcára is vonultak és tüntetést is szerveztek.

A kormányellenes műfajban a legnépszerűbbek között szerepel Pottyondy Edina, egykori momentumos politikus.

Osváth Zsolt, volt valóságshow szereplő, jelenleg étteremtulajdonos és tartalomgyártó, aki eleinte azzal igyekezett felhívni magára a figyelmet, hogy homoszexuális és transzvesztita előadóművészként dolgozott majd később a 2022-es országgyűlési választásokat megelőző kampányban az ellenzéki pártok képviselővel készített interjúkat.

És hogy a kormánykritikus videók mellett még honnan lehetnek ismerősek ezek az emberek? Bizony a budapesti amerikai nagykövet fotóiról. David Pressman ugyanis rendszeresen találkozik hazai influenszerekkel, tartalomgyártókkal vagy énekesekkel a budapesti amerikai nagykövetségen. Az elmúlt hónapokban többen kaptak meghívást Pressman esti kis szeánszaira, azt azonban soha nem lehetett tudni, hogy pontosan mi is ezeknek a vacsoráknak a célja.

Az amerikai nagykövet például a Jólvanezígy fiúk tevékenységét az idei évben több mint 5 millió forinttal támogatta. De hogy hogyan és mire kapták a pénzt? Ezt szerettük volna megkérdezni tőlük is. Megkeresésünkre azonban nem reagáltak.