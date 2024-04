Célpont - Kirámolták a hídpénzbotrányban érintett Sunstrike Hungary Kft. székházát + videó

Megosztás itt:

Újabb ügyvéd neve bukkant fel a hídpénzbotrányban. A Mandiner információi szerint a praxisától eltiltott Vig Mór mellett egy másik ügyvéd is több száz millió forintot vehetett fel a Lánchíd felújítását kivitelező cégtől.

Az ATV arról számolt be, hogy az A-Híd Zrt. két év alatt közel másfél milliárd forintot utalt Vig Mór cége, a Sunstrike Hungary Kft. számlájára, amelyből a férfi mintegy 900 millió forintot továbbított a saját magán- illetve ügyvédi letéti számláira, és készpénzben fel is vette azt.

Nézzük, hogy ki az az új ügyvéd, akiről már szó volt. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A Mandiner írta meg azt, hogy úgy tűnik, hogy miután Vig Mórt eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, bevontak egy bizonyos Hegedűs Dánielt is az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalhatta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Az is kiderült ,hogy a Sunstrike Hungary Kft. ugyanabba az épületbe van bejegyezve mint ahol Hegedűsnek az ügyvédi irodája is megtalálható. Amikor felkerestük a Sunstrike Hungary székházat azzal szembesültünk, hogy ugyan a Kft.-t a mai napig hirdeti egy tábla, de a kaputelefonon nem szerepel semmiféle név. Viszont a kapu is nyitva volt, mint ahogyan a bejárati ajtó is, az épületben ellenben senkit nem találtunk, akitől érdeklődni tudtunk volna az ügyről, az a lakásrész pedig, ahol valamikor viszont a Sunstrike Hungary Kft. működhetett, meglepő állapotban volt. Azt tapasztaltuk, hogy ahova be volt jegyezve a Sunstrike Hungary Kft. az az épületrész teljesen ki volt rámolva és a mellette látható ajtó mögött volt elméletileg Hegedűsnek az ügyvédi irodája.

