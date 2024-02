Célpont: kiáll-e a baloldal a gyermekvédelmi rendszer szigorítása mellett? + videó

Megosztás itt:

A miniszterelnöki évértékelő legfontosabb üzenete, hogy volt hiba a gyermekvédelmi rendszerben, hiszen mint azt Novák Katalin köztársasági elnök lemondása is mutatja, elnöki kegyelemmel eddig akár pedofil bűnelkövetők is szabadulhattak. Orbán Viktor az ügyre reagálva kijelentette: alkotmánymódosítást hajtanak végre, hogy bezárja a kiskaput a kormány.

A kabinet eddig is élesen állt ki a gyermekek érdekéért és jogaiért. 2021-ben vezette be a most is érvényben lévő gyermekvédelmi törvényt, ami a többi között pedofil bűnelkövetőknek most is tiltja például, hogy munkájukban gyermekekkel foglalkozzanak, de bárki számára elérhető nyilvántartást is létrehoztak pedofilokról. Az ellenzék most hangosan számonkéri a gyermekek jogait, csakhogy a törvény megszavazásakor még egészen másként álltak a dolgokhoz, egészen pontosan teljesen kikeltek magukból miatta.

Alig egy hete pedig a civil demonstrációnak meghirdetett gyermekekért szóló tüntetésen szinte az egész baloldal felvonult. Szabó Tímea közösségi oldalán hirdette, hogy mennyire kiállnak a gyermekekért.

Rajta kívül Karácsony Gergely főpolgármester; a momentumos Fekete-Győr András; a DK-s Dobrev Klára; a szocialista Kunhalmi Ágnes és Harangozó Tamás, valamint a jobbikos Brenner Koloman is posztolt a helyszínről. Csakhogy nem voltak ennyire aktívak ezek a baloldali politikusok, amikor a majd' 40 éves LMBTQ aktivistáról, a pedagógiai asszisztens Bite Zsoltról derült ki, hogy egy 15 éves iskolás fiú a szeretője, és szerinte ez teljesen rendben is van. Amit pedig csinál az szerinte nem is pedofília, hanem efebofília.

A baloldali pártok a mostani gyermekvédelmi törvényt 2021-ben nem szavazták meg. A köztársasági elnök lemondása után pedig úgy tűnik, hogy a mostani szabályozás szigorítását is kifogásolják. Kérdés, hogy akkor valóban a gyermekek védelme számít, vagy a politikai haszonszerzés.

Teljes riport:

Fotó: Az ellenzéki politikusok - köztük Szabó Tímea is - korábban 2021-ben hevesen tiltakoztak a most is érvényben lévő gyermekvédelmi törvény ellen