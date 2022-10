Célpont: itt valóban dollárbaloldal működik

Megosztás itt:

Az már korábban is sejthető volt, hogy az ellenzék nem csak hazai mikro adományokból tudja fenntartani magát, vagy finanszírozni a politikai kampányát. De olyat még nem látott a magyar politika, hogy egy korábbi miniszterelnök-jelölt önszántából beismerje: külföldről érkezett támogatásokból valósította meg a kampányát. De ez megtörtént. Márki-Zay Péter elmondta, az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom csaknem 2 milliárd forint körüli összeget kapott a kampány során, sőt még a nyáron is érkezett több száz millió forint. A politikus közlése szerint ellenzéki jelölteket is finanszíroztak a pénzből.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke szerint ebből az ügyből nemzetközi botránynak kellene lennie. Úgy látja, nemzetbiztonsági kockázatról van szó, egy szuverenitási ügyről.

Akiket külföldről finanszíroznak, nem képviselhetik Magyarország és a magyarok érdekeit

– tette hozzá.

Stábunk az ellenzék jelöltjeit kérdezte a botrányról és ahogy az várható volt azonnal elkezdődött a felelősség hárítása, a többmilliárdos támogatásról pedig senki sem „hallott”.

Magyarország ellen dolgozik az Európai Parlamentben, mégis zsebre teszi az uniós pénzeket

Adásunk második felében Cseh Katalin portéjával foglalkoztunk. Az olimpiai álom megtorpedózásától addig, hogy az Európai Parlamentben támadja a saját házáját. Csokorba szedtük a momentumos politikus munkásságát, hogy segítsünk eldönteni a kérdést:

a magyar emberek érdekei ellen dolgozni hazaárulás?

Teljes adás: