Április 9-én Karácsony Gergely Törökbálintra látogatott ahol egy fórumot tartott, ezt megelőzően viszont Pergés Gábor otthonában egy beszélgetésre került sor. A beszélgetésen Lukácsi Katalin és a törökbálinti ellenzék vezetője Szőke Péter is részt vett.

A törökbálinti ellenzék vezetője végül beismerte a találkozást, azt viszont nem árulta el, miről is esett szó a beszélgetésen. Szőke Péter azt is elmondta, a 99 Mozgalomhoz hasonlóan ő is gyűjt adományokat.