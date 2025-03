Célpont - Így zajlott a fővárosban a márciusi közgyűlés + videó

Megosztás itt:

Újra eltelt egy hónap, újra Fővárosi Közgyűlés. A márciusi mérleg: provokáció, pride-os hiszti, na meg Szabó Bálint és a szokásos műbalhé egy kis demonstrációval.

Ismét megjelent a közgyűlésen a botrányhős Szabó Bálint is, akit a kormánypárti Szepesfalvi Anna köszöntött. A többi között a traktoros tüntetésről is elhíresült volt szegedi önkormányzati képviselő amúgy tényleg jó bőrben volt. Legalábbis ahhoz képest, hogy előző nap újra kellett éleszteni. Történt ugyanis, hogy megjelent a keddi pride-os tüntetésen, ahol először egy rendőrségi kisbusz alá feküdt be öltönyben, úgy, hogy csak a lábai látszottak ki, majd úgy gondolta, hogy ez egy megfelelő pillanat arra, hogy a busz alatt fekve koncertet adjon. Ezt követően a baloldali botránypolitikus a Dunába ugrott, úszva akarta lerövidíteni az utat a budai oldalra.

A kormánypártok a közgyűlésben egyébként tárgyaltak volna a pride kérdéséről is, azonban a Tisza Párt képviselői nem szavazták meg, hogy erről vitát lehessen folytatni, így az lekerült a napirendről.