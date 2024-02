Célpont: hová gyűrűzik a Lánchíd-botrány?

Megosztás itt:

A Lánchíd és Vig Mór botrányával összefüggésben több feljelentés is történt már ráadásul a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is vizsgálatot indított.

A feljelentés tevő Tényi István szerint megállapítható a sikkasztás gyanúja, miután a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mórnak, amiből 900 milliót készpénzben fel is vettek. Vig Mór ezenfelül tartalomgyártásért 22 millió forinttal tartozik a Hír TV-nek. Ebben az ügyben Tényi István csalás gyanújával fordult a BRFK-hoz.

Vig Mór egyébként nem más mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. Vig Mór ellen jelenleg büntetőeljárás van folyamatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával csapott le rá.

A Lánchíddal felújításával kapcsolatban általános kritika, hogy az eredeti tervekhez képest végül 5 milliárd forinttal drágábban készült el, hatvanszorosára emelték az előleget, ráadásul alacsonyabb műszaki tartalommal valósult meg.

És mint arra a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, Bajnai Gordon harcostársa, Gansperger Gyula már 2021-ben egy felvételen arról beszélt, hogy pont ilyen körülmények között lehet kivenni pontosan ennyi pénzt a Lánchíd felújításából.

A baloldal lapít az ügyben

Több feljelentés is történt már, Karácsonyék pedig hallgatnak. A fővárosi képviselők vagy nem akarják érteni kérdéseinket, vagy azt mondják, hogy nekik semmi közük semmihez, de még azt sem tudják elmondani, hogy a beruházás több vagy kevesebb pénzből valósult meg, mint ahogyan azt eredetileg tervezték és ahogyan azt ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is mondta, a tét nem csak jogilag, hanem politikailag is hatalmas.

Teljes riport: