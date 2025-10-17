Célpont – Hogyan lehet büntetlenül telefont lopni és megtartani a mentelmi jogot? + videó
2025. október 17., péntek 23:30
| HírTV
Egy platformon az antifákkal kis lemondás a szuverenitásról. Avagy hogyan lehet büntetlenül telefont lopni és megtartani a mentelmi jogot? A Magyar Péter recept szerint ehhez elég annyi, hogy követni kell a brüsszeli utasításokat, és a magyar emberek helyett a magyar szélsőségesek mellett kell kiállni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Megbékélés menet, majd Juhász Péter melletti kiállás. Kezd elülni a Szőlő utcai álhírbotrány, így összegyűlt a balliberális elit és tüntettek egyet a Kossuth téren. Igaz, sokan a résztvevők közül azt sem tudták, milyen rendezvényen vannak.
Az adatokat kizárólag az azonosításhoz és a felhasználói élmény testre szabásához használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk tovább. Vagy mégis? Amerikai segítség, ukrán fejlesztők és több tízezer kiszivárgott adat ismét áll a bál Magyar Péterék körül. A Tisza Világ elnevezésű applikációjuk pedig úgy tűnik tiszavirág életű lett.