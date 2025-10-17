Célpont – Hogyan lehet büntetlenül telefont lopni és megtartani a mentelmi jogot? + videó

Monitor – Orbán Viktor: Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett + videó

El akarja kobozni az üresen álló ingatlanokat Ilaria Salis pártja a lakhatási helyzet megoldása érdekében + videó

Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó

A Tisza Párt gazdaságpolitikája olyan, mint a heti menü. Ma megszorítás, holnap adókedvezmény, csak a számla nem változik. Nézzük, min mesterkednek a Tisza házat táján.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

