Célpont: Gyurcsány bedarálja a náluk gyengébb baloldali pártokat?

Gyurcsány Ferenc már a DK megalapításakor azt tűzte ki célul, hogy a párt égisze alatt egyesítse a teljes magyar baloldalt, de nyilván ehhez azért a többi politikai formációnak is volt, egy-két szava és eszük ágában nem volt behódolni a korábbi miniszterelnöknek. Azonban a 2022-es választások után ránézve a politikai palettára ez a helyzet megváltozott és ezt most Gyurcsány is érzi.

Kérdés, hogy a bukott miniszterelnök a parlamenti küszöb alatt küszködő pártokba belerúg-e még egyet akár azon az áron, hogy beáldozza a 2024-es önkormányzati választásokat?

Amennyiben nem hajlandó a DK részt venni a koordinációban úgy fontos helyeken veszíthet a baloldal, de a mikropártok végleg eltűnhetnek a politikai színtérről.

Horn Gábor, Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint Gyurcsány terve téves, hiszen a szavazatok a baloldalon nem adódnak össze és, azzal, hogy bedarálja a baloldali pártokat nem lesznek például a zöld szavazók DK-s szavazók.

Heti összefoglaló

Adásunk második felében összegyűjtöttük a hét legfontosabb belpolitikai eseményeit.

Maradék ingatlanjainak egy részét is eladná az MSZP

Rezsimentő alapba gyűjt a DK

Ismét erős szavakkal dobálózott a parlamentben Szabó Tímea

Újabb engedetlenségre buzdították a tanárokat

Teljes adás: