Megosztás itt:

Bűnösnek mondta ki az Fővárosi Ítélőtábla a DK országgyűlési képviselőjét, Varju Lászlót testi sértésben is bűnösnek találták, a garázdaság és választás rendje elleni bűntett mellett. A tárgyaláson több párttársa is támogatásáról biztosította Varju Lászlót, személyesen Gyurcsány Ferenc is, vélhetően azért, hogy nyomást gyakoroljon.

Teljes riport: