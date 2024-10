Célpont - Fogy a levegő Magyar Péter körül a Diákhitel-botrány miatt + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter nem tartotta meg október 8-i strasbourgi sajtótájékoztatóját, miután több hír is megjelent arról, hogy öccse, Magyar Márton is jól járhatott a diákhiteles megbízásokkal. Ő éppen PlanB-nél dolgozott akkoriban, amely cég a Kehi-jelentés szerint egy 40 oldalas tanulmányt 4 millió forintért készített el. Ez 100 ezer forint oldalanként, a cég ezen kívül 4,4 millió forintért készített egy 18 diából álló előadást. Faültetéssel kapcsolatos projektért majdnem 15 milliót kapott, amit fél millióból is el lehetett volna végezni.

Igen, meg tudom erősíteni, hogy a testvérem fél évig ennél a cégnél dolgozott, havi 300 ezer forintét - vallotta be a Tisza Párt elnöke.

Bűncselekmény gyanúját is felvetheti az, hogy Magyar Péter öccse fizetési listáján volt annak a cégnek, amelynek a Tisza Párt elnöke által vezetett Diákhitel Központ abban az időben busás megbízásokat adott – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István, aki többször tett már feljelentést a Magyar Péter vezette Diákhitel Központ szerződéseivel összefüggésben.

A Célpontban elhangzik, túlárazott és fiktív szerződések, hűtlen kezelés, 5-10 évig terjedő szabadságvesztés és a többi. Ezek mind-mind felvetődnek Magyar Péter Diákhiteles botránya kapcsán, de egyelőre az látszik, hogy válaszok helyett újságírókat, médiumokat és azokat támadja a politikus, akik kérdéseket tesznek fel az ügyben.