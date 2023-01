Célpont: Fekete pénzek Márki-Zay Péter mozgalmában

Megosztás itt:

A tartalomból:

Ha nincs pénz az a baj, ha van pénz az a baj

A kormány jelentős támogatást ad az önkormányzatoknak, de egyes balliberális városvezetők nem fogadják el. Lehet azért, mert nem dollárban kapják?

Durva sarc a Józsefvárosban

Január elsejétől a legdrágább övezetben akár 150 ezer forintot is fizethetnek az első autó után a VIII. kerületben élők. A baloldali Pikó András vezette önkormányzat döntése értelmében a változás mindenkit érint, de azok a családok járnak a legrosszabbul, akiknek 2 autójuk van, vagy új lakásba költöznének.

Súlyos autórongálások a VIII. kerületben

A józsefvárosiakat a példátlanul magas lakossági parkolási díj mellett az is bosszantja, hogy egyre gyakoribbak az olyan esetek amikor utcán parkoló autóikat megrongálják.

Fekete pénzek

A Célpont múlt heti adásában megszólalt a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom egykori kollégája is. A volt munkatárs a gyanús körbe utalások mellet azonban arról is beszélt, hogy hogyan foglalkoztatták őket a kampányban. Azt állítja aktivistaként dolgoztak, nem voltak bejelentve, fizetésüket pedig kézbe kapták. Márki-Zay erre azt mondta: ha kapott fizetést örüljön neki. Most továbbvisszük az ügyet.

Adásunk végén pedig összefoglaltuk a hét legfontosabb politikai eseményeit.

Teljes adás: